Újraválasztják Polt Pétert, alkotmánybíróvá teszik Handó Tündét

Az Országgyűlés ma újabb 9 évvel meghosszabbíthatja a jelenlegi legfőbb ügyész, Polt Péter megbízatását, valamint a Fidesz-KDNP többség minden bizonnyal alkotmánybíróvá választja Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) jelenlegi elnökét, derül ki Kövér László házelnök napirendi javaslatából.

Az ülés 13 órakor, a közelmúltban elhunyt Nagy-Bozsoky József korábbi MDF-es képviselőre történő emlékezéssel kezdődött el, amit napirend előtti felszólalások követnek.

Az ülésvezető elnök ugyanakkor bejelentette, hogy jelenleg 195 fő az Országgyűlés létszáma, mert több polgármesterré választott eddigi parlamenti képviselő, így a DK-s László Imre, vagy a jobbikos Mirkóczki Ádám és Pintér Tamás, valamint az MSZP-s Tóbiás József is lemondott mandátumáról.

Az interpellációkra ezúttal is két óra áll rendelkezésre, ezután döntenek három személyi javaslatról titkos szavazáson.

Nem meglepő módon már az első napirend előtti felszólalás Polt Péter újraválasztásával volt ugyanakkor összefüggésben. A DK-s Gréczy Zsolt ugyanis párttársa, Varju László mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban (az ügyről alább bővebben is írunk), a legfőbb ügyész szerinte koncepciós eljárásáról, valamint a vádhatóság politikai szolgálatba állításáról beszélt. Válaszul Dömötör Csaba államtitkár nem kért jogállamiságból kioktatást a DK-tól, és valamiért inkább arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, a DK vezetői uniós forrásokból gazdagodnak.

Napirend előtt Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy Budapesten kedden alakul meg az új fővárosi Közgyűlés, és be fogják bizonyítani Orbán Viktornak és a kormánynak, hogy lehet másképpen várost, így országot irányítani. Szabó szerint van és meg is marad az ellenzéki egység, be fogják bizonyítani, hogy képesek együttműködni. Dömötör Csaba államtitkár ezután azt sorolta fel, szerinte miért tér vissza Budapestre a Demszky-Hagyó-korszak, és hogy az ellenzéket kizárólag a pozíciószerzés érdekli.

Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész újraválasztására Áder János köztársasági elnök a múlt héten tett javaslatot. Hasonlóképpen múlt hétfőn, több hónapos csúszást követően a Fidesz javasolta, hogy Handó Tünde, az OBH vezetője Stumpf István korábbi alkotmánybíró helyét vegye át az Alkotmánybíróságnak. Az OBH elnökét is a köztársasági elnök javaslatára választja meg az Országgyűlés, ugyanakkor Áder János eddig még nem nevezett meg új OBH-elnökjelöltet.

Arról is írtunk már bővebben, hogy Handó Tünde OBH-elnöki mandátuma valójában csak 2021-ben járt volna le, és noha ezen a tisztségen a ma hatályos törvények szerint nem újraválasztható, nem ez volt az oka annak, hogy az esetleges "kimentéséről" már hónapok óta pletykáltak bírósági berkekben. A Fidesz és Handó azonban a leköszönő OBH-elnök alkotmánybíró-jelölti meghallgatásán sem volt hajlandó érdemben reagálni a felmerült kritikákra és aggályokra.

Információink szerint több ellenzéki párt frakciója fontolgatja, hogy tiltakozásképpen teljesen kimarad ezekből a személyi döntésekből, azaz formálisan fel sem vesznek részt a titkos szavazásban, Hadházy Ákos független képviselő pedig kifejezetten arra buzdította az ellenzéket, hogy ne maradjanak benn az ülésteremben Polt eskütételén.

Polton és Handón túl ugyanakkor Szalayné Sándor Erzsébet sorsáról is dönt hétfőn az Országgyűlés, őt a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsman-helyettesnek jelölték és választhatják meg. Sőt, hétfőn szavaznak a képviselők a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról is.

Nemcsak személyi döntések szerepelnek azonban a napirenden, hanem például a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is szavaznak majd. A képviselők szintén az első ülésnapon tehetik fel azonnali kérdéseiket, amire ezúttal is 60 perc áll rendelkezésre.

A döntések között ugyanakkor Aradszky András KDNP-s és Varju László DK-s képviselő mentelmi ügye is szerepel, utóbbi esetben várhatóan kiadja majd a honatyát a Fidesz-KDNP többség.

Varju és a DK egyébként koncepciós eljárásnak tartja a mentelmi jog másodszori felfüggesztésére vonatkozó legfőbb ügyészi javaslatot, amelyet garázdaság gyanúja mellett azzal az indokkal tett Polt, hogy a tavaly decemberben az MTVA székházának épületébe behatoló DK-s politikus az őt kihurcolni próbáló egyik biztonsági őrt a földre gyűrte, és „a sértett az esés következtében nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett“. Mivel az ellenzék szerint a vád nonszensz, éppen ezért erre a szavazásra is várható valamiféle ellenzéki akció.

A parlament aktuális ülése kedden és szerdán folytatódik, majd november 11-én, hétfőn zárul.

(Borítókép: Az Országgyűlés 2019. március 13-i ülése. Fotó: Huszti István / Index)