Megint hiány van az újszülöttek létfontosságú K-vitaminjából

Úgy tudjuk, mostanra jórészt elfogytak a tűzoltásként külföldről behozott készletek, és ismét országos hiány alakult ki K-vitaminból, amelyet már csak elvétve lehet megtalálni egy-egy patikában. Próbaképpen kedd délelőtt felhívtunk tíz, véletlenszerűen kiválasztott gyógyszertárat (öt patikát Budapesten, öt patikát öt különböző megyeszékhelyen): a Konakion nevű készítmény jelenleg egyikben sem elérhető.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján olvasható információk szerint „bizonytalan végű” hiányról van szó, amelynek „gyártási gond” az oka.

A K-vitamin (vagy Konakion) azért létfontosságú a kisbabáknak, mert hiányában a véralvadásban szerepet játszó véralvadási faktorok nem termelődnek kellő mennyiségben, ami életveszélyes vérzésekhez, agyvérzéshez vezethet. A gyerekek Magyarországon rögtön a megszületésük után pár órával, még a kórházban megkapják az első adagot.

A hazai protokoll szerint ezután a csak anyatejjel táplált csecsemők adott időközönként ismétlődően újabb adagot kell kapjanak, mert az anyatejben nincs K-vitamin. A K-vitamin be nem adásához köthető a vád szerint az a tragédia is, amely miatt évek óta húzódó per folyik egy oltáskritikus szülőpár ellen.

A hiány eredetileg tavasz végén, május 1-jére alakult ki. Magyarországon kifogytak a készletek, mert az eddigi gyártó nem tudott szállítani. A nyáron végül az hozott átmeneti megoldást, hogy az OGYÉI több hónapra elegendő, összesen 58 200 doboz K-vitamin importját engedélyezte .

Kedd délelőtt megkerestük az OGYÉI-t is a kérdéseinkkel. Rákérdeztünk, tudomásuk szerint körülbelül mennyi doboz maradhatott még az országban a nyáron behozott készletből, milyen lépéseket tesznek a helyzet megoldása érdekében, illetve arra is, hogy milyen megoldást javasolnak azoknak a szülőknek, akiknek most volna szükségük a készítményre. A válaszaikkal frissíteni fogjuk a cikkünket.

A kiújulni látszó problémával november 4-én az RTL Klub Híradója is foglalkozott, akkor az OGYÉI-től azt az információt kapták, hogy a szállítmányok folyamatosan érkeznek külföldről és a jövő héttől (azaz a mostani héttől) újra elérhető lesz.

Ahogy arról részletesen ebben a cikkünkben írtunk: sem Magyarországon, sem más országban nem ritka, hogy egyes gyógyszerekből átmeneti hiány lép fel. Ennek számos oka lehet:

okozhat gyógyszerhiányt a gyártási technológia átállítása, egy adminisztratív változás, egy elakadt kamion vagy egy leégett raktár is.

(Borítókép: K vitamint kap egy baba. Fotó: Bsip / Getty Images Hungary)