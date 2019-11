Elrendelték a négyhavi távoltartást a Bujákon megvert nő volt barátja ellen

A Magyar Honvédség azt írta, elítélik a nők elleni erőszak minden formáját. Az ORFK is reagált.

A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a négyhavi távoltartást Orosz Bernadett volt barátja ellen, aki november 9-én súlyosan bántalmazta a miskolci hatgyerekes nőt, tudatta az Indexszel egy közleményben a Nógrád Megyei Főügyészség.

Az Pásztói Járási Ügyészség indítványa arra irányult, hogy a nyomozási bíró írja elő a gyanúsított részére, hogy a sértettel – közvetlenül vagy közvetve – ne lépjen kapcsolatba, illetve tőle, vagy az ő tényleges tartózkodási helyétől, munkahelyétől, az e személy által rendszeresen látogatott intézményektől vagy egyéb helytől, különösen nevelési, nevelési-oktatási- vagy gyógykezelés céljából látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása során látogatott épülettől tartsa távol magát.

A távoltartás a büntetőeljárási törvény szerint legfeljebb négy hónapra rendelhető el, amelyet a bíróság meghosszabbíthat, ha annak okai továbbra is fennállnak. Mint írják: a távoltartás elrendeléséről hozott végzést az ügyész és a gyanúsított is tudomásul vette.

Először nem kezdeményeztek távoltartást

A rendőrség először nem kezdeményezett távoltartást azután, hogy volt párja múlt szombaton brutálisan bántalmazta Orosz Bernadettet Bujákon, egy szállodai szobában, utóbb mégis jelezték igényüket az ügyészség felé. A rendőrség válasza alapján azért történt ez így, mert a nő és volt párja a támadás idején nem voltak hivatalosan élettársak, ezért nem tudták alkalmazni a párkapcsolati vagy családon belüli erőszakra vonatkozó távoltartást. Azonban létezik ennek olyan formája is, melyet nemcsak hozzátartozókra lehet kérni, ezt kérvényezték a Pásztói Járási Ügyészségtől – ami most négyhavi távoltartás elrendelését indítványozta. Ezt rendelte most el a nyomozási bíró.

A brutális bántalmazást megélt miskolci nő a Facebookon osztott meg magáról olyan képeket, amik a támadás után készültek, az Indexnek azt mondta, azért, mert „nincs más eszköz a kezében". A hatgyerekes anya arca gyakorlatilag felismerhetetlenné torzult a bántalmazás hatására, az ügyben eljáró nyomozó azt mondta a kihallgatása után:

Ilyen brutális támadást nő ellen még nem követtek el.

A bántalmazás médiavisszhangja után az 52 éves, nyugalmazott, sárospataki katonai alezredes tartalékos szolgálati viszonyát soron kívül megszüntette a Honvédség, majd nemrég a munkahelyéről is elbocsátották.