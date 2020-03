Egyre sokasodnak a kérdéseink, és persze olvasóink is egyre több mindenre várnak választ. Pénteki kérdéseink közül néhányra másnap írásban, majd a szombati tájékoztatón is kaptunk afféle válaszokat, többre ugyanakkor semmiféle reakció nem érkezett. Az események fényében számos új téma is felmerült idő közben,

Ma tehát ezt a kérdéssort küldtük el az Operatív Törzsnek írásban, a megadott határidőn belül, azaz két órával a sajtótájékoztató kezdete előtt:

Járványügyi szakembernek, orvosnak, az eljárásrendet ismerő illetékesnek szóló kérdéseink:

– Hogyan járhatott külföldön, majd műthetett az a szegedi orvos, az egyetem rektora, akiről az elmúlt egy nap híradásai szólnak?

– Rá nem vonatkozott az ország elhagyását tilt kormányrendelet? Esetleg kapott miniszteri felmentést a síelésére?

– Hogyan fordulhat elő, hogy egy, a veszélyhelyzet idején külföldről érkezett orvos bemegy a munkahelyére?

– Hogy fodulhat elő, hogy egy orvos betegen műt?

– Milyen következményekkel számolhat a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés nyomán a szegedi egyetem rektora?

– Indult ellene eljárás?

– Más egészségügyi dolgozókat, az érintett orvos környezetét, az érintett betegellátási részlegeket vizsgálják-e/fertőtlenítik-e?

– Elvégezték-e a kontaktvizsgálatot az érintett orvos környezetében?

– Hány embert teszteltek ebben a körben koronavírusra?

– Igaz, hogy más egészségügyi vezetők is együtt síeltek az illetővel? Őket tesztelték már?

– Hány koronavírusos szegedi egészségügyi dolgozóról tudnak eddig?

– Hány beteggel került kontaktusba az ominózus orvos, és ha azóta újabb pozitív orvost igazoltak, ők hány beteget kezelhettek?

– Hány betegellátási teret érint a helyi járvány, amelyet az érintett orvos okozhatott?

– Mi lesz így a szegedi klinikán kijelölt járványkórház létrehozásával ilyen körülmények között?

– Fenntartható-e a szegedi intézményben a betegellátás?

– Összesen hány egészségügyi dolgozó esetében azonosították a koronavírust eddig?

– Mit javasolnak azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik a rájuk érvényes utazási tilalom előtt jártak külföldön?

– Van tudomásuk arról, hogy az egészségügyi dolgozókat érintő utazási tilalom ellenére hányan vannak külföldön?

– A szombati sajtótájékoztatón az hangzott el: "Ha a vizsgálat megállapítja, hogy szoros kontaktus volt egy beteggel, akkor végeznek laborvizsgálatot." Mit jelent a "szoros kontaktus" a jelenlegi eljárásrend szerint?

– Információink szerint az egyik kórházban egy orvos és egy ápolónő is pozitív lett, a velük 12 órán át együtt dolgozó ápolónőt viszont ennek ellenére nem is tesztelték. Ez megfelel az eljárásrendnek?

– Hány méterre kell az érintett közvetlen közelében dolgozni ahhoz, hogy valaki veszélyeztetetté váljon?

– A tanár-diák, osztálytárs, padtárs viszony szoros kontaktusnak számít?

– Frissítették-e az eljárásrendet a tesztelésekkel kapcsolatos orvos teendők körében? Pontosan tudják a háziorvosok, mit kell tenniük a gyanú esetén?

– Mi a jelenlegi protokoll szerinti eljárásrend azoknál, akik a háziorvosukkal folytatott telefonos konzultáció alapján koronavírus-gyanús esetek?

– Mekkora kockázata van annak, hogy egy mentőautó szállít be több gyanús pácienst, ráadásul a kórházban nincs sem kézfertőtlenítés, sem külön toll a koronavírus-tesztre váró emberek számára?

– A 131 regisztrált fertőzött közül 6 magyar ember elhunyt, ez a nemzetközi adatokkal összevetve kiugróan magas arány (a szomszédos Ausztriában pl 2800-nál több fertőzött és 8 áldozat van). Figyelembe véve a mintavételek alacsony számát is, jelentheti-e ez azt, hogy sok tünetmentes vagy enyhe tünetben szenvedő fertőzött nem is került a látókörükbe?

– A hatósági karanténban lévő 3771 emberből jelentkezett-e bárkinél tünet, kellett-e közülük bárkit vizsgálni?

– Aki repülővel érkezik Magyarországra, és házi karanténba kell mennie, az a reptérről hogyan jusson haza?

– Az igazoltan fertőzöttekről semmilyen részletes adatot nem közölnek, még megyei bontásban a betegségek számát sem, mondván, szenzitív adat (habár egy összesített adatot nehéz lenne szenzitívnek mondani). Az állampolgárságot miért tartják fontosnak mindig közzétenni?

– Mi lesz az iskolai védőoltásokkal, amiket most tavasszal lenne időszerű beadni?

– Az Uzsoki utcai kórház egy orvosa nyilvános Facebook-posztban ír arról, hogy 4 hete hiány van megfelelő védőfelszerelésből. Hány kórháztól érkezett jelzés a védőfelszerelések hiányáról? Mekkora hiány van most ezekből?

– Igaz, hogy van már egy 13 éves igazolt koronavírusos beteg is?

– Miért nem végeznek tesztet a hetedikes diák osztálytársain és tanárain?

– Információnk szerint az érintett, belvárosi általános iskolában jelenleg is folyik a fertőtlenítés, cáfolják vagy erősítsék meg ezt az értesülést!

– Mire fordítják a vakcinakutatás- gyógyszerfejlesztés céljára átcsoportosított 100 millió forintot, pontosan kik használhatják fel kutatásaikra?

A veszélyhelyzetet, rendkívüli jogrendet érintő kérdések:

– "Nem az esetszámoktól függ a kijárási tilalom", mondta szombaton Lakatos Tibor. Akkor mitől?

– Ha már Ausztria: egy hétfői MTI-hír szerint egy nap alatt 16 ezren jelentkeztek munkanélkülinek az országban. Magyarországon az elmúlt héten mennyivel nőtt a regisztrált álláskeresők száma? Ha nincs erre vonatkozó adta, miért nincs?

– A távoktatásra az első jelzések szerint nincsenek általános módszertanok, a közoktatási intézmények különféle technikákkal próbálkoznak és sok helyen döcögősen megy a tanítás. Miért nem rendeltek el, mint a felsőoktatásban, tavaszi szünetet erre a hétre, illetve milyen forgatókönyv van arra az esetre, ha a pedagógusok nem végeznek a tanév végéig a tananyaggal?

– A hiteltörlesztési moratóriumról szóló jogszabály szerint azok az adósok, akik továbbra is törleszteni akarnak, erről a hitelfolyósító pénzintézetnél nyilatkoznak. Mi van azzal, aki most úgy érzi, tud/akar tovább törleszteni, de néhány hónapon belül, még ez év december 31-e előtt megszűnik a munkahelye? Igényelheti-e ekkor is törlesztési moratóriumot?

– Az igaz, hogy a stratégiailag fontos kereskedelmi cégek, áruházláncok (élelmiszer, drogéria, stb.) már kaptak kormányzati utasítást arra, hogy állítsák ki dolgozóiknak azt a munkáltatói igazolást, amely később biztosítja a közterületen való mozgásukat? Adtak bármely vállalatnak ilyen utasítást?

– Mikorra tervezik a kijárási tilalom életbe léptetését, és az minden korosztályra vonatkozik-e majd ez?

– Javasolja-e az Operatív Törzs a kormánynak a hatósági árkorlátozások bevezetését az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és egészségügyi védőfelszerelések, valamint az alapvető higiéniás termékek esetén, hogy a rászorulók is hozzájussanak ezekhez?

– A nagycsaládosok kapnak-e külön támogatást, ahol a sok gyerek miatt van, hogy mindkét szülő kiesik a munkából a távoktatás miatt?

– A nem állami civil szervezetek megkapják-e a normatív támogatásaikat?