A BCG-oltással kapcsolatos feltételezésekről is megkérdezzük az operatív törzset

Fokozottan szeretném felhívni a figyelmét a kollégáimnak, hogy vigyázzanak magukra – mondta a tisztifőorvos az Uzsoki kórház főnővérével kapcsolatos kérdésekre (noha a pontos kérdésünk nem hangzott el az ügyben, így Müller Cecília sem válaszolt arra: elfogadható-e ez az eljárásmód– a szerk.). A tisztifőorvos azt is mondta, ha nem értesítik a hatóságokat, akkor a szükséges járványügyi intézkedéseket is ellehetetlenítik. Az egészségügyben dolgozókra a legfontosabb vigyázni, hiszen tőlük függ az állampolgárok egészsége is.