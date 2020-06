Az egészségügyi dolgozók pluszjuttatásáról is kérdezzük Gulyás Gergelyt

Az egészségügyi dolgozók egyszeri, plusz juttatását érintően felmerült, hogy április 4-én Gulyás Gergely azt mondta, minden egészségügyi dolgozó, a technikai személyzet is megkapja a bruttó 500 ezer forintot. Kásler Miklós most 160 ezer érintettről beszélt, olyan dolgozókról, akik a frontvonalban dolgoztak a járvány alatt. Pontosan mely egészségügyi dolgozók kapják meg az egyszeri elismerést? Összesen hány egészségügyi dolgozó van Magyarországon, beleértve a kórházak technikai személyzetét is? Előfordulhat, hogy a korábbi ígéretekkel szemben a technikai személyzet nem kap pluszforrást, vagy a 160 ezer érintett körébe ők is beletartoznak? Hogy jön ki a 92 milliárd forint, amit Kásler miniszter említett?