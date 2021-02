Ujhelyi István szocialista EP-képviselő vakcinabeszerzésre vonatkozó kritikájára úgy válaszolt Gulyás, hogy annak idején Moszkvát nem merték szidni, most Brüsszel az, ami semmilyen kritikával nem illethető, pedig a Bizottság elnöke ismerte el, hogy nem készültek fel kellőképpen a vakcinabeszerzésre. Ujhelyi István nyilatkozata komolytalan, egyetlen tagállam sem szerzett be önállóan vakcinát, mert azt vállaltuk, hogy ezt a Bizottságra bízzuk. Májusig 5 millió kínai vakcinát kapunk, 2,5 millió embert olthatunk be velük, az oroszoktól 2 milliót tudtunk venni. Ott ahol a magyar kormány tárgyalt, kézzelfogható eredményei vannak - szögezte le Gulyás.