Jön a védettséget igazoló okmány

Védettséget igazoló dokumentum jön. Azok kapják meg, akik megkapták a második oltást. Az érvényesség kezdete a 2. oltás időpontja és védettnek minősülnek azok is, akik átestek a fertőzésen. A védettség kezdete amikor elbocsátották a kórházból. A hivatalos betegszám jelenleg 380 ezer nálunk, de sokan vannak olyanok is, akiknél semmilyen tünettel nem járt a fertőzés. Akik laborban igazoltan tudják kimutatni, hogy antitest van a vérükben, azok is kérhetik az okmány kiállítását, de ezért fizetniük kell.