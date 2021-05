Indul Karácsony Gergely 99 mozgalma a kiváltságos egy százalék ellen

„Újra kell egyesíteni Magyarországot” szlogennel hirdetett új mozgalmat Karácsony Gergely, aki szombat reggel óta az ellenzék egyik hivatalos miniszterelnök-jelöltje. Miután Budapest főpolgármestere elfogadta párja, a Párbeszéd felkérését, szombat délután hivatalos Facebook-oldalán tartott bemutatkozó programismertető beszédet, amelyben ismertette terveit és elképzeléseit, milyen lenne az általa vezetett Magyarország.

Kiderült, hogy a 99 nevet kapta a Karácsony Gergely által életre hívott mozgalom, amely nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett szeretné végezni a tevékenységét, és a következő hetekben fogja nyilvánosságra hozni a Karácsony-féle programot.

Budapest főpolgármestere már most annyit elárult: a cél alapvetően a jóvátétel, hogy visszaszolgáltassák mindazt, amit a kiváltságos egy százalék, a hatalom elvett az emberektől, a 99 százaléktól. Továbbá az, hogy újjaépítsék a köztársaságot, és helyreállítsák a jogállamot, mert ahogy Karácsony fogalmazott,

meg kell állítani a fékeit és ellensúlyait vesztett kiváltságos egy százalékot.

A 99 mozgalom munkájában a főpolgármester szerint bárki részt vehet, akár pártok is. Az elkövetkező hetekben a mozgalomhoz csatlakozók most Karácsony Gergely kilencpontos kormányprogramjának kidolgozásában is részt vehetnek. Ezt néhány hét múlva fogják nyilvánosságra hozni.

Mint kiderült, a 99 mozgalom olyan embereket hozott össze Karácsony Gergely köré, mint Ángyán József agrárszakember, Alföldi Róbert rendező, Ferge Zsuzsa szociológus, Kis János filozófus és ifjabb Bibó István, Karácsony Gergely politikai példaképének fia.

A közösséghez bárki csatlakozhat, aki híve a változásnak, és pártok is részt vehetnek benne. Karácsony Gergely új közösségeket szeretne építeni, és szeretne beszélgetni mindazokkal szerte az országban, akik változást szeretnének.