Hitelesítették Orbán Viktor népszavazási kérdéseit

Kilenc igen és kettő nem szavazattal hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kormány gyermekvédelmi népszavazásra megfogalmazott kérdéseit. Az erről szóló határozat péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

A gyermekvédelmi népszavazást július 21-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök elmondta, hogy a népszavazásra azért van szükség, mert „Brüsszel megtámadta Magyarországot” a pedofilellenes törvény miatt. Orbán Viktor szerint ilyen nyomás mellett „csak a közös népakarat tudja megvédeni” az országot.

A gyermekvédelmi népszavazásra öt kérdést fogalmazott meg a kormány:

Támogatja-e Ön, hogy köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetők legyenek nemi átalakító kezelések?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A Nemzeti Választási Bizottság kilenc igen szavazattal mindegyiket elfogadta. A kérdések hitelesítését ketten nem támogatták, Fábián Adrián választott tag és Csonka Krisztián, az LMP delegáltja. A szavazáson hárman nem vettek részt: Fazekas Tamás, a Párbeszéd, Litresits András, az MSZP és Avarkeszi Dezső, a DK delegáltja.

A Magyar Közlönyben határozatban rögzítették, hogy hitelesítik a Magyar Munkáspárt kezdeményezését. A párt kérdése:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvényt úgy, hogy Magyarországon a tankötelezettség újra 18 éves korig tartson?

A kérdés hitelesítését 14 igen szavazattal támogatták, a javaslat ellen senki nem szavazott.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) épülete előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: az NVB visszadobta a népszavazás kérdéseit, melyek érintenék

a Fudan Egyetem ügyét,

az autópályák eladását,

az uniós pénzeket,

a kínai vakcinát és

a válságkezelést.

A testület főpolgármesterhez eljuttatott értesítőjéből kiderült, hogy azért halasztották el a döntést, mert Karácsony Gergely magánemberként nyújtotta be a kezdeményezést. A beadványt vizsgálatnak vetik alá, ami azt jelenti, hogy ellenőrizni kell a kezdeményező személyes adatait és azt is, hogy valóban valós személyek írták alá a szavazás támogatását. Emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfogalmazott kérdések ütköznek-e az alkotmányos alapelvekkel, valamint megnézik, hogy az eddigi beadványokban vannak-e azonos tartalmú kérdések.

Pénteken öt népszavazási kezdeményezés hitelesítését tagadta meg a bizottság. A kérdések az üvegházhatású gázok kibocsátásával, a milliárdosok különadójával, a pártok költségvetési támogatásával, az ingyenes egészségüggyel, valamint a köznevelési intézmények vezetőinek megválasztásával foglalkoztak:

Keresztényi Zoltán magánszemély kérdése arra vonatkozott, hogy a részben vagy egészben állami költségvetésből finanszírozott köznevelési intézmények vezetőinek megválasztásánál az intézmény fenntartójának, a nevelőtestületnek és a szülői szervezetnek a diákönkormányzattal együtt egyharmad-egyharmad szavazati joga legyen. Az NVB többsége megtagadta a kezdeményezések hitelesítését, mert az nem felel meg az egyértelműség követelményének.

A Magyar Munkáspárt három kezdeményezésének hitelesítését is megtagadta az NVB. Az első az Alaptörvényre hivatkozva – amely szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez – mindenki számára elérhető, ingyenes, államilag biztosított egészségügyet szeretett volna bevezetni. Az NVB egyhangú döntéssel megtagadta a hitelesítést, mert a kérdés érinti a társadalombiztosítási ellátásról szóló törvényt, márpedig a járulékokról szóló törvényről nem lehet népszavazást tartani.

A második kérdés arra vonatkozott, hogy a magyarországi politikai pártok ne részesüljenek költségvetési támogatásban. Az NVB egyhangú döntéssel ezt sem hitelesítette, mivel a pártalapítványok támogatásáról a központi költségvetés rendelkezik, így a kérdés tiltott tárgykörbe ütközik.

A harmadik kérdés azt célozta, hogy „a milliárdosok különadóval járuljanak hozzá a koronavírus-járvány költségeihez”. Az NVB ennek a hitelesítését is egyhangúlag megtagadta, mert új adónem bevezetéséről sem lehet népszavazást tartani. Emellett a kérdés szerintük nem egyértelmű, például nem tartalmazza, ki lenne az adó alanya, ki tartozik a „milliárdosok” körébe.

Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke azt a kezdeményezést nyújtotta be hitelesítésre, hogy Magyarország 2030-ra 65 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Az NVB nem hitelesítette a kezdeményezést, ugyanis egy eredményes népszavazás három évig köti az Országgyűlést, a kezdeményezés azonban 2030-ig teljesítendő kötelezettségvállalás bevezetését célozza.

Az NVB pénteken elnapolta a Civil Mozgalom Egyesület tavaly szeptemberben benyújtott és a kötelező védőoltással kapcsolatos kezdeményezésének elbírálását. A kormány ugyanis csütörtökön úgy döntött, hogy az egészségügyi dolgozók számára előírja a kötelező védőoltást. Ez azonban még nem jelenhetett meg az NVB határozattervezetében, így a testület úgy döntött, későbbre halasztja a döntést.

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához.

(Borítókép:Egy férfi leadja szavazatát a Madách Imre Gimnáziumban 2018. február 18-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)