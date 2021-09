Szlávik János: Sikk lett az oltás, újra jöhet a maszk

A koronavírus delta-variánsa jobban terjed és nagyobb veszélyt jelent a fiatalokra, mint az eddigi mutánsok − mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa szerdán az M1-en. A szakember hangsúlyozta, hogy a statisztikák alapján inkább járványügyileg, mint klinikailag, de fontos a fiatalok oltása.

Míg a korábbi variánsok csak a tünetek megjelenése előtt egy nappal fertőznek, addig a delta-variáns már az azt megelőző két napban is

− emelte ki az infektológus, aki azt is elmondta, hogy úgy látja, „sikk lett” az oltás, és egyre nagyobb igény van rá a fiatalok körében. A szülőknek a főorvos azt javasolja, ha gyermekük akarja az oltást, akkor is adassák be neki, ha ők maguk nincsenek beoltva.

A szakember emlékeztetett arra, hogy tíz nagyvárosban emelkedett a szennyvíz koronavírus-koncentrációja, vagyis

legalább tíz nagyvárosban az elkövetkező hetekben emelkedni fognak az esetszámok.

Egyelőre lassan, de jelenleg is emelkednek a számok, ugyanez történt az előző hullámban, ezt követően berobbant a járvány − tette hozzá, majd kiemelte:

Ha az esetszámok nagyon megemelkednek, elképzelhető, hogy újra kell maszkot hordani.

Szlávik János kitért arra is, hogy Izraelből érkezett hírek szerint a három oltással beoltottak között csökkentek az esetszámok, de ez egyelőre nincs bizonyítva. Magyarországon fel lehet venni a harmadik oltást, ami egyértelműen javasolt az időseknek, az immunhiányosoknak, a daganatos betegeknek, a szervátültetetteknek és az olyanoknak, akik immunrendszerüket elnyomó gyógyszert szednek.