2010 után a Fidesz kormány átvállalta az önkormányzatok adósságainak jelentős részét, még Budapestét is - utalt vissza Tóth Bertalan felszólalására. Orbán Viktor felemlegette, hogy újabb campust adtak át Pécsett és megerősítette, hogy a Fudan egyetem kapcsán pedig lesz népszavazás. Most szeptembertől 440 milliárdot fordítanak az egyetemek működtetésére. Kitért arra is, hogy a válság leküzdése érdekében mindenkinek hitelt ad. Az uniós helyreállítási alapból a nekünk járó összeget még nem folyósították, erről egyeztetések vannak, a hiányzó összeget pedig nagyon kedvező feltételekkel tudjuk felvenni a pénzpiacokról, ezért volt az euró kötvénykibocsátás. Orbán Viktor végül Gyurcsány Ferencet idézte, és visszahozott gondolatokat az őszödi beszédből, példaként arra, hogy ő, mármint a DK frakcióvezetője oktatja ki a kormányt erkölcsi tartásról és a hazudozásokról. Ez kész kabaré és Jakab Péter nagyon jó helyen van - zárta viszontválaszát.