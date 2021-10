Kivitelezhetetlen Karácsony és Márki-Zay közös indulása?

Az előválasztás lebonyolításához segítséget nyújtó Civil Választási Bizottság elnöke, Magyar György szerint kétszereplős lesz a miniszterelnök-jelölti verseny második fordulója, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter megállapodását nem fogja tükrözni a szavazólap.

A főpolgármester és a hódmezővásárhelyi polgármester még múlt héten, az előválasztás első fordulója után állapodott meg, hogy együtt mennek tovább miniszterelnök-jelöltként és miniszterelnökhelyettes-jelöltként az előválasztás második fordulójába. A két politikus formálódó szövetsége egyértelműen Dobrev Klára győzelmét akadályozná meg. Utóbbi magabiztosan nyerte meg az első fordulót.

A két városvezető hétfői megbeszélésén arról nem született döntés, ki kinek a javára lép vissza, ehelyett együtt kezdeményezik, hogy egymás mellett szerepelhessen a nevük a szavazólapon.

Ez azonban egyáltalán nem biztos, hogy lehetséges. Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke az ATV Híradójának arról beszélt, erre nincsen mód.

Az eredeti szabályok úgy szólnak, hogy a második fordulóba azok a miniszterelnök-jelöltek jutnak be, akik elérték a 15%-ot, következésképpen, aki nem érte el, az nem indulhat el. Aki pedig elérte és nem akar elindulni, miniszterelnök-jelöltről van szó, nem más pozícióról választanak a választók, csak egy név szerepelhet. Tehát ebben a helyzetben le fog egyszerűsödni, kétszereplős lesz ez a verseny, és bárki bármilyen megállapodást kötött, ezt ilyen értelemben a szavazólap nem fogja tükrözni

– fejtette ki Magyar György.

Az Index több kérdésére is választ vár az Országos Előválasztási Bizottságtól, van-e lehetőség teljesíteni a két polgármester kezdeményezését, és ha igen, ki hozhat erről döntést. Amennyiben válaszoltak, arról külön cikkben számolunk majd be. Az Index egyébként úgy tudja, hogy kedden találkoznak az ellenzéki összefogás pártelnökei, és a Karácsony–Márki-Zay összefogás kezdeményezése is asztalra kerülhet.

Dobrev Klára „kicsit zavaros javaslatnak” nevezte az ATV Egyenes beszéd című műsorában a két polgármester közös indulását. A DK miniszterelnök-jelöltje szerint nem lehet megtenni a szavazókkal, hogy ne tudják, pontosan kire is szavaznak. Továbbá arra kért mindenkit, hogy a „hangnemet vegyék kissé vissza”.

Kérdésre Dobrev Klára azt is elmondta: nem csalódás számára, hogy Jakab Péter és pártja senkit sem támogat a második fordulóban, hiszen a Jobbikkal ugyanúgy volt megállapodásuk, mint például a Momentummal is.

Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció hétfői választókerületi elnöki rendezvényén kifejtette: lehet vitatkozni, néha veszekedni, ahogy a legjobb családban is szokás, de megalázni egymást, és karaktergyilkos kampányt folytatni a másik ellen nem szabad. Azt is bejelentette, hogy a megoldások országjárására indul.