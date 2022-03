Ukrajna magyarországi nagykövete: Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz

Sokat tesz a Nyugat, de nem eleget. Ukrajnának több segítség kellene, részben Magyarországtól – fakadt ki elkeseredetten Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a Political Capital péntek délutáni budapesti beszélgetésén.

A nagykövet már könnyek között tette hozzá, hogy szerinte igenis megállítható lenne Oroszország. Mielőtt Vlagyimir Putyin megtámadta Ukrajnát, majd ezen belül az ő városát, Kijevet, ahonnan származik, a nemzetközi színtéren mindenki azt állította, hogy az orosz elnöknek nem éri meg lerohanni Ukrajnát. Ennek ellenére mégis megtette.

Majd jött a következő megállapítás, hogy csak pár napig tart Ukrajna ostroma. Ehhez képest, úgy tűnik, a háborúnak messze még a vége. Egyedül végig az ukránok mondtak mást – emlékeztetett Ljubov Nepop, aki arra is kitért, hogy Ukrajna már korábban, jóval az ország lerohanása előtt kérte, de hiába, a Nyugat erősen elkésett az Oroszországgal szembeni szankciókkal.

Az érthetően érzelmes, felfokozott monológ részeként az ukrajnai nagykövet kitért Magyarország szerepére is, és meggyőződésére, hogy Magyarországnak igenis van esélye, hogy mozgósítsa a Nyugatot.

Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz

– jelentette ki Ljubov Nepop, vélhetően Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét vasárnap, a köztévében tett kijelentésére utalva, miszerint stratégiai nyugalomra van szükség ahhoz, hogy Magyarország ne sodródjon bele a szomszédos Ukrajnában zajló háborús konfliktusba.

Nektek fontosabb a rezsicsökkentés, mint az emberi életek? (...) Jön az 1848-as forradalom évfordulója, és rezsicsökkentésről beszélnek? Nem szégyellik magukat? Van joguk március 15-én ünnepelni azoknak, akiknek fontosabb a rezsicsökkentés, mint a szabadság? Kérem, idén csak azok menjenek ki az utcára ünnepelni, akikben van bátorság kiállni a szabadság mellett!

– amikor még mindig elérzékenyülve mondta el mindezt az ukrajnai nagykövet, a teremben szó szerint megfagyott a levegő, és bénult csend lett úrrá a közönségen.

Putyin nem fog megállni Ukrajnánál

Ljubov Nepop végül arra is kitért, hogy szerinte Putyin elnök nem fog megállni, mert egyértelmű, hogy hitleri babérokra akar törni, és a mostani háborút arra használja, hogy bekerüljön a történelemkönyvekbe.

A nagykövet szerint Vlagyimir Putyin korábban azt is világossá tette, hogy a közép-kelet-európai régiót, amelybe Magyarország is tartozik, egyértelműen a saját érdekszférájának, saját befolyási övezetének tekinti.

Ljubov Nepop azt is felidézte, emlékezzünk, a magyarok 1956-ban komolyan sérelmezték, hogy anno a Nyugattól nem kaptak segítséget, magukra maradtak a megszálló szovjetekkel szemben. Ezért is álljon most Magyarország az ukránok oldalára, és nyújtson nekik segítő kezet. „Ez legyen egy 56, amikor nem győznek az oroszok! A győztes oldal most nem a Putyin oldala” – nyomatékosította az ukrajnai nagykövet.

Ti lesztek a következők, Putyin nem fog megállni!

– zárta gondolatmenetét a nagykövet, újabb érvként említve, hogy Magyarország, továbbá a NATO önvédelemből miért nem maradhat ki a szomszédságában zajló fegyveres konfliktusból.

Köszönet a kormánynak és a magyar népnek

Hogy némiképp árnyaljuk a képet, Ljubov Nepop a beszélgetés második felében, többször is háláját és köszönetét fejezte ki az óriási, precedens nélküli támogatás miatt, amit jelenleg Ukrajna és az onnan menekülők tömegei Magyarországtól és a magyar emberektől kapnak.

Külön köszönetet mondott ezért a magyar kormánynak, akárcsak a magyar társadalomnak. Azt szintén kiemelte, hogy Magyarország kormánya támogatta az Oroszországot sújtó uniós szankciókat, valamint a Kárpátaljára küldött kormányzati és egyaránt civil adományokat.

A nagykövet arra is felszólított, hogy mi, magyarok, ahol csak tudjuk, fejezzük ki tiltakozásunkat Oroszország Ukrajnát sújtó agressziójával szemben, és véletlenül se vásároljunk orosz termékeket, szolgáltatásokat. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az orosz elit ettől megérezheti, hogy egzisztenciálisan ellehetetleníti őket Putyin elnök háborúja. Az idő ellene dolgozik, minden egyes nap segít Ukrajnának és a Nyugatnak.

Az ukránok kilencven százaléka biztos a győzelemben. Láthattuk, ha kell, az ukránok fegyverek nélkül is megállítják az orosz tankokat

– emelte ki többször is Ljubov Nepop, aki biztos benne, Putyin elnök hiába akarja, hogy az ország teljesen vesse alá magát, az ukránok a végsőkig fognak harcolni.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Ljubov Nepop ukrán nagykövet 2019. április 26-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)