Alaptörvény-módosítást kezdeményez a kormány, a háború miatt is veszélyhelyzet lehet

Szerdán volt a negyedik Orbán-kormány utolsó ülése, Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány áttekintette a járványhelyzetet is. A vírus intenzitása csökken, lényegesen alacsonyabb a súlyos megbetegedések aránya, a vírus viszont még nem tűnt el.

A miniszter hozzátette: a megbetegedések számánál is azt látják, hogy a tesztek aránya csökken, ugyanakkor a megbetegedések száma erős kilengést mutat, „a koronavírus továbbra is velünk van”, illetve továbbra is az idősek és a más betegségekkel küzdők a veszélyeztetettek.