Nem valószínű az üzemanyaghiány, de nem zárható ki

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtök kora délután jelentette be közösségi oldalán, hogy a kormány az élelmiszer- és a benzinárstopot október 1-jéig, a hitelmoratóriumot és a kamatstopot december 31-ig hosszabbítja meg. Az árstopok részleteiről alábbi cikkünkben olvashatnak bővebben, ám ahogy az lenni szokott, az új szabályozás a Magyar Közlönyben lesz részletezve.

Maradnak az árstopok, nem az orosz embargóra, vizsgálat a Ryanairrel szemben

Gulyás Gergely természetesen ezzel kezdte a Kormányinfót, és elmondta: a kormány is lépéseket akar tenni az infláció letörése érdekében. Ehhez a legjobb az lenne, ha mielőbb béke lenne környezetünkben. A miniszter szerint az árstopok miatt 6 százalékkal alacsonyabb a hazai infláció, mint valójában lenne.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felelevenítette, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a diszkriminatív üzemanyagárakat a külföldi rendszámú járművekkel szemben, ellenkező esetben bírósági eljárást kockáztat. A kabinet álláspontja azonban szilárd, fenntartja a hatósági árakat az üzemanyagra – hasonló ügyben Olaszország már pert nyert az Európai Bizottság ellen, emlékeztetett rá Gulyás.

Oroszországgal szemben továbbra sem támogatja a kormány a gázszállítási embargót. Jövő héten lesz EU-csúcs Brüsszelben, ahol ez központi téma lesz

– fogalmazott a miniszter a háborús szankciókkal kapcsolatban, és hozzátette: semmilyen intézkedést nem támogat a magyar kormány, ami jobban fájna Magyarországnak és az EU-nak, mint a szankcionálni kívánt Oroszországnak.

Gulyás Gergely elmondta: fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a Ryanairrel szemben. Az extraprofit-különadó áthárítását minden esetben ki kell vizsgálni, és fel kell lépni ellene.

A miniszter szerint szokatlan, hogy a légitársaság kocsmai stílust enged meg magának, azt javasolja a magyar utazóknak, hogy ahol van versenytárs, mindenképpen azzal érdemes utazni.

A miniszter kérdésre arról is beszélt, kompromisszumokat ajánlott a kormány annak érdekében, hogy az Európai Bizottság elfogadja a magyar helyreállítási tervet. Ezek között szerepel, hogy az egyszereplős közbeszerzéseket 15 százalék alá csökkentik, és további intézkedések foganatosítására is hajlandó a kormány, hogy a remények szerint év végéig megérkezzen az RRF-forrás.

Eddig tartható fenn a benzinárstop, egyeztetni fog a kormány az önkormányzatokkal

Gulyás Gergely azt is megerősítette, hogy nem lesz leépítés a kormányhivatalokban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egy keddi háttérbeszélgetésen közölte, hogy 2024-től egy napon lehet megtartani az európai parlamenti és az önkormányzati választást, az összevont lebonyolítással az állam kilenc-tízmilliárd forintot spórolhat. Az Index értesülése szerint a törvényjavaslatot jövő kedden nyújthatják be az Országgyűlésnek. Gulyás Gergely az összevont választásokkal – amelynek lehetséges veszélyeivel ebben a cikkben foglalkoztunk – kapcsolatban azt mondta: praktikus megoldás, és pénzt is lehet vele spórolni.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: a fővárosi dugódíjat továbbra sem támogatja a kormány, nem kell ellehetetleníteni az autósokat, a főváros viszont ezt teszi.

Az Index kérdésére a miniszter ismét megerősítette, hogy az önkormányzatokat kizárták a rezsicsökkentésből, de tárgyalni fognak velük, hogy valamilyen kompenzációt kapjanak.

A kisebb önkormányzatok nagyobb valószínűséggel kaphatnak támogatást. Szintén az Index kérdésére mondta el Gulyás Gergely, hogy a pedagógusok uniós forrásból, három lépésben összesen 30 százalékos béremelést kapnak. Arról is kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy meddig lehet fenntartani a benzinárstopot. A miniszter az észszerű világpiaci árszintet tartotta irányadónak, de jelezte azt is, hogy egyelőre a most megadott határidők a mérvadóak az árstopnál.

Újságírói kérdésre a Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette: január elsejétől változik a kata szabályozása. A kisadózó vállalkozások tételes adójának módosításáról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Kinek a javaslata volt, hogy a miniszterelnök fizetését emeljék? Erre a kérdésre Gulyás Gergely elmondta, ő nyújtotta be a javaslatot, mert szerinte nem helyes, hogy a miniszterelnök kevesebbet keres, mint bármely más miniszter vagy államtitkár. A miniszter beszélt az üzemanyaghiányról is.

Az ellátási láncok biztonsága manapság gyengébb, mint korábban volt, ezért nem lehet kizárni teljesen egy hazai üzemanyaghiányt. De ameddig a szállítás biztosított, addig nem reális veszély.

Gulyás Gergely azt is elárulta, hogy a Ryanairhez hasonlóan fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a K&H Bank ellen. A 400 forint fölötti euróárfolyammal kapcsolatban úgy fogalmazott a miniszter, hogy külső körülmények miatt okozzák a magyar fizetőeszköz gyengülését. A forint a térség valutáival együtt gyengült, és a háború, valamint az infláció csak rontott a helyzeten.

Arra a kérdésre, hogy a szállodákat miért nem vonták be az extraprofit-különadók körébe, Gulyás Gergely azt mondta: semmiképpen nem adóztatnának meg egy olyan területet, amely a túlélésért küzdött az elmúlt időszakban. A miniszter szerint a légitársaságok jó része jobb állapotban van.

(Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter [j] és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. június 17-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)