Jönnek a bejelentések, Gulyás Gergely ismerteti a kormány döntéseit

A parlament őszi ülésszakának első napján napirend előtt szólalt fel Orbán Viktor, és a két ülésszak közötti kormányzati döntésekről számolt be. Többek között az uniós forrásokról való tárgyalásokra is kitért, azt mondta: a magyar gazdaság és energiarendszer korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat az Európai Unió megígérte. A kormányfő azonban arról is beszélt, ha az ország mégsem kapná meg az uniós pénzeket, akkor más pénzügyi források után néz a kormány.

Ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide azt a pénzt, ami Magyarországnak jár, akkor más pénzügyi forrásokból szerezzük be a szükséges összeget. Az erről szóló tárgyalásokat az Európai Unióval és más nemzetközi partnereinkkel el is indítottuk

– jelentette ki Orbán Viktor a parlamentben.