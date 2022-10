A Pécsi Tudományegyetem is komoly lépésre szánta el magát az energiaválság miatt

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) költségmegtakarítási intézkedéseket vezet be októbertől. Elmarad az őszi szünet, továbbá tilos a hősugárzó és a klíma használata is.

A napokban arról döntött a Pécsi Tudományegyetem, hogy az energiaárak jelentős emelkedése miatt költségmegtakarítási intézkedéseket vezet be már októbertől. Ez azt jelenti, hogy az oktatási és irodahelyiségeket, valamint a kollégiumi szobákat 20 fok fölé nem fűthetik, a közösségi és közlekedési helyiségek hőmérsékletét pedig 18 fokban maximalizálták. Továbbá zárás után a fűtést lejjebb kell tekerniük – értesült a Pécs Aktuál.

A portál arról is beszámolt, hogy

a hősugárzó és a klíma használatát megtiltották,

ennek betartását az Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi majd. Továbbá a nem elengedhetetlen világítást le kell kapcsolni, és egyes kényelmi berendezések (étel-ital automaták) működését is korlátozzák.

Az energiaválság miatt a tanév rendje is módosul. Mint írják,

az őszi szünet elmarad,

a szorgalmi időszak emiatt december 2-án zárul.

Nemrég arról számoltunk be, hogy egy másik pécsi intézményben is változások jönnek, az egyik gimnáziumban például napi kétszer ellenőrzik, hogy csak annyi radiátor üzemel-e, amennyi feltétlenül szükséges, emellett a szellőztetés idejét is megszabták.

Egy magyar egyetemen pedig elzárják a meleg vizet

A Budapesti Gazdasági Egyetem hétfőn arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy elzárják a meleg vizet a mosdókban, valamint a hőmérsékletet is maximálják az épületekben. Azt írták, hogy az irodákat és a tantermeket 18–20 Celsius-fok közé fűtik fel, míg a közlekedőkben, a mellékhelyiségekben és az összes többi helyiségben pontosan 18 fok lesz, és a sportolásra használt termek hőmérsékletét is erre a szintre állítják be. Munkaidőn kívül az összes épületben 15 fok lesz. Továbbá a mosdókban a használati melegvíz-szolgáltatás megszűnik.

Mint megírtuk, kormány az általa meghirdetett energia-veszélyhelyzet jegyében az állami intézmények és a gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő szeptember elején.

Ez a gyakorlatban többek között azzal jár, hogy az állami intézményeket, köztük a középiskolákat sem lehet 18 Celsius-foknál feljebb fűteni. A kormány azóta finomítva a szabályokon engedélyezte, hogy a 14 év alatti gyermekeket oktató intézményekben akár 20 foknál is több lehet.

(Borítókép: A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdasági és Általános Jogi karának épülete 2016. március 31-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)