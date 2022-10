Dobrev Klára: Tudatosan, előre megfontoltan gyengítették Orbánék a forintot

Az árnyékkormány úgy döntött, hogy rezsimentő alapot hoz létre, segítő kezet nyújtva azoknak a családoknak, amelyeknek gondot jelent a decemberi fűtésszámla. Éppen ezért arra kér mindenkit a Demokratikus Koalíció (DK), hogy A legkisebb is számít felkiáltással, akinek módja van rá, november 15-ig utaljon ebbe a szolidaritási alapba – jelentette ki a DK XII. kongresszusán Dobrev Klára, Magyarország árnyék-miniszterelnöke.

A baloldali politikus szerint ezzel is példát mutatnak a kormánynak azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent pontosan az igazi baloldali és nagy általánosságban a szolidaritás. Ugyanakkor Dobrev Klára azt is felvetette, hogy a kormány azonnali hatállyal vezesse be a rezsimoratóriumot a bajba jutott családoknak.

Magyarország gyenge és nemtörődöm állam

Az ellenzék árnyék-miniszterelnöke szombati kongresszusi beszédében azt is elmondta, hogy meglátása alapján ma Magyarország hatalmas bajban van. Leginkább azért, mert a magyar állam jelenleg gyenge, miután Orbán Viktor és kormánya az utóbbi 12 évben szisztematikusan legyengítette. Ezzel szemben egy erős állam arról ismerszik meg, hogy egy válság idején is képes megvédeni az állampolgárait.

Sőt, Dobrev Klára szerint a magyar állam ma nem csupán gyenge, hanem nemtörőm is, mert nem törődik az emberekkel.

A DK árnyék-miniszterelnöke felszólalásában azt is megemlítette, hogy Magyarország egyre gyengébben jön ki a válságokból. Erre példaként hozta fel, hogy a koronavírus-járvány idején tovább gyengült hazai egészségügyi ellátás azóta sem tért magához, illetve ma ott tartunk, hogy tovább csökkent a magyarok uniós összehasonlításban eleve alacsony, születéskor várható élettartama. Mindez Dobrev Klára szerint ugyanúgy az állam gyengeségének ékes bizonyítéka.

A politikus azt szintén a gyenge állam jellemzőjének tartja, hogy, mint fogalmazott: az árak az egekben, a bérek a pokolban. Vagyis az épp kibontakozóban lévő válság is élesen rámutat, hogy mennyire gyenge a magyar állam. Ennek bizonyítására példaként arról beszélt Dobrev Klára, hogy a kormány jelenleg egy lépést sem tesz, hogy megvédje a magyar munkahelyeket és kkv-kat.

Nem a háborúk és a szankciók, hanem a rossz kormányzás gyengítette meg Magyarországot

– mutatott rá Dobrev Klára, aki azt is kiemelte, hogy 2010 és 2020 között soha nem látott gazdasági növekedést tapasztalhattunk világszerte, akárcsak Európában. Ennek megfelelően gyakorlatilag ellenőrzés nélkül áramlottak is az uniós források Magyarországra. „És ennek az lett az eredménye, hogy az oktatásunk és az egészségügyünk is romokban” – fogalmazott az árnyék-miniszterelnök.

A DK árnyék-miniszterelnöke azt külön hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor és kormánya az elmúlt 12 év alatt tudatosan, előre megfontolt szándékkal gyengítette a forintot.

Mi történik, ha baloldali az utóbbi 12 év kormánya?

Kongresszusi felszólalásban Dobrev Klára azzal a gondolatkísérlettel is eljátszott, hogy mi történt volna, ha Orbán Viktor és a Fidesz helyett baloldali kormányok vezetik Magyarországot. Nézzük is:

2014-2015 környékén be tudtunk volna lépni az eurózónába;

nem értéktelenedik el a magyarok fizetése és vagyona 20-25 százalékkal az utóbbi években;

ma Magyarország hivatalos fizetőeszközével, az euróval fizetnénk a boltokban;

befejezik, valamint folytatják, és más épülettípusokra is kiterjesztik a panelfelújítási programot;

ennek eredményeként mára több mint félmillió magyar lakás és más típusú lakóépület lenne felújítva, ami jóval kisebb gázfelhasználást és így rezsit eredményezne a magyar családoknak;

ezáltal jóval kisebb lenne Magyarország energiafüggősége is;

ők továbbvitték volna a megújulóenergia-, a napelem- és a szélenergia-programot is;

ma mi lennénk Kelet-Európa leginkább energiafüggetlen állama.

Összességében a mostani válság töredékét éreztük volna meg, ha a baloldal kormányozza az utóbbi 12 évben az országot – vonta le a konklúziót Dobrev Klára. Ugyanakkor az árnyék-miniszterelnök azt is hozzátette, hogy természetesen a baloldali kormányok alatt is fordultak volna elő hibák és félrecsúszások.

Nem hiszem, hogy utolértük volna Ausztriát, de nem is csúsztunk volna le Bulgária mellé

– összegezte gondolatmenetét Dobrev Klára.

Orbán Viktor hazugságai

Történelmi időket élünk, miután 12 év Orbán-kormányzás után minden bekövetkezett, amire Orbán Viktor kritikusai jó ideje figyelmeztetnek: forintgyengülés, visszaütő orosz energiafüggőség, összeomló uniós támogatási rendszer, pedagógus-és orvoshiány, ahogy még hosszan sorolhatnánk. A sok nehézség, amellyel ma kénytelenek szembenézni a magyar családok, továbbá a magyar gazdaság, egyértelműen az utóbbi 12 év kormányzásának eredménye – mutatott rá Molnár Csaba, az árnyékkormány miniszterelnök-helyettese.

Molnár Csaba a DK XII. kongresszusán mindezekkel összefüggésben Orbán Viktor két nagy hazugságáról is beszélt, amelyekkel szerinte a miniszterelnök megvezette a magyarokat. Az ellenzéki politikus első hazugságként azt jelölte meg, amikor Orbán Viktor az idei áprilisi országgyűlési választás előtt azzal kampányolt, hogy ha nem a Fidesz győz, a baloldal háborúba küldi a magyarokat, megszorításokat vezet be, eltörli a rezsicsökkentést, és megemeli az adókat.

Orbán Viktor becsapta az országot, hazugsággal nyerte meg a kampányt, és végül mind megcsinálta, amivel a kampányban az ellenzéket vádolta

– fogalmazta meg éles kritikáját Molnár Csaba, aki azt is elmondta, hogy többek között ezért is tartja az ellenzék törvénytelennek a jelenlegi Orbán-kormányt.

Az árnyékminiszter a második nagy hazugságnak azt gondolja, hogy a miniszterelnök a magyarok összes problémája miatt a háborúra mutogat. Legyen szó elszálló energia-benzin és élelmiszerárakról. „Ezek szerint ez a világtörténelem első olyan háborúja, ami már akkor óriási problémákat okozott, amikor még ki sem tört” – jutott a következtetésre Molnár Csaba.

12 évnyi kormányzásnak álcázott országfoglalás eredménye a jelenlegi megélhetési válság: ennyi idő alatt tönkretették az országot, és most mindenki másra fogják, nem vállalják a felelősséget

– jelentette ki a DK árnyékkormányának minisztere, aki azt is elmondta, számára egyértelmű, hogy 12 évnyi unortodox monetáris politikai következménye a történelmi léptékű forintgyengülés. Molnár Csaba azt is megemlítette, hogy a kormányzati retorikával szemben nem Brüsszel, nem Amerika, nem a háború, és nem is az ukrán elnök tette tönkre a magyar oktatást, a magyar egészségügyet és a magyar szociális ellátórendszert, illetve hagyta elszállni az árakat és leszakadni a béreket, hanem a kormány.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)