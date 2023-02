Kocsis Máté elmondta: Magyarország a NATO és az EU elkötelezett tagja, mindent meg fognak tenni a béke előmozdítása érdekében. Azt is hangsúlyozta: a fegyverszállítások és a szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. Ezzel a tartalommal fogják benyújtani a javaslatukat a parlament elé.

Arról is beszámolt, hogy komoly vita volt a svéd és a finn NATO-csatlakozásról. Kocsis szerint ezeknek az országoknak a politikusai durván, alaptalanul közönségesen sértegették Magyarországot, most pedig szívességet kérnek, de politikai rendezésre van szükség, ezért felkérték az Országgyűlés elnökét, hogy küldjön tájékozódni delegációt a két országba a vitarendezés érdekében. Kocsis Máté szerint a döntés elhalasztását ez nem jelenti. Azt is mondta: volt olyan vélemény is, hogy a belépő országok eszkalációt jelenthetnek, a miniszterelnök azonban támogatást kért, az ő álláspontja egyértelmű, a frakcióban vannak viták a témában.