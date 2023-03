Megrökönyödött az ország minden idők egyik legsúlyosabb tömegbalesete után

Mint azt lapunk is megírta, szombaton 14 óra 25 perc körül öt kamion és 37 jármű ütközött össze az M1-es autópálya 26-os kilométerszelvénynél, a fővárosból kifelé vezető oldalon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben harminckét személyautó, öt kisteherautó és öt kamion érintett. A járművek közül 19 személyautó, egy kisteherautó és egy kamion gyulladt ki, míg a másik irányban, a Budapest felé vezető oldalon két gépkocsi ütközött össze, ezek a járművek nem égtek ki. A mentés idejére az autópályát mindkét irányban lezárták.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője nem sokkal később közölte, hogy a tömeges baleseti protokollnak megfelelően több mentőhelikoptert és számos mentőautót riasztottak a helyszínre. Kiemelte, hogy az egységes mentőszolgálat és a mentésszervezés egyik fontos értéke, hogy ezt pillanatok alatt meg tudják oldani, hiszen a kommunikációs láncuk segítségével végrehajtották a szükséges riasztást. Több mentőállomás, sőt több vármegye mentőse is a helyszínre ment, és együtt dolgoztak a sérültek ellátása érdekében.

Ezt követően a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) arról tájékoztatott, hogy a balesetet lokális porátfúvás okozhatta, mivel szombaton hatalmas szélvihar tombolt az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint a széllökések a 90-100 kilométer per órás sebességet is meghaladták, Budapesten pedig megdőlt a fővárosi napi szélrekord is: a János-hegyen 117 kilométer per órás (közel orkánerejű) széllökést mértek. Az MKIF szerint ennek következtében hirtelen csökkenhettek a látási viszonyok az M1-es autópályán. Mint írták, a baleset körülményeiből adódóan a roncsok elszállítása a szokásosnál is több időbe telt, mivel a porátfúvás és az égő járművek oltása során keletkezett sár nehezítette a takarítást.

Az OMSZ szóvivője azt is elmondta, hogy a baleset helyszínéről 39 embert vittek négy település – Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és Budapest – kórházaiba. A rendőrség információi szerint Magyarország egyik legsúlyosabb közúti közlekedési balesetében 40 ember sérült meg, akik közül egy ember meghalt; két ember életveszélyes állapotban van; 12 ember – négy gyermek és nyolc felnőtt – súlyos, míg 25 ember, 6 gyermek és 19 felnőtt könnyű sérüléseket szenvedett.

BRFK: sajnos a csoda elmaradt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BFRK) késő délután még arról írt, hogy igazi csoda történt, mivel a tömegbalesetnek nincs halálos áldozata, ám később kiderült, nem mindenki élte túl a szerencsétlenséget.

Sajnos a csoda elmaradt. Délután még bizakodtunk benne, hogy tényleg csoda történt, hogy mindenki túlélte, de kollégáink a roncsok alatt találtak egy holttestet

– közölte a BRFK a közösségi oldalán.

„Kolléganőnk, Szabó Bettina r. főhadnagy és Csécsi Soma r. alezredes, a BRFK szóvivője a helyszínen, közvetlen közelről látta az úton fekvő, sérült embereket, az árokban didergő, rémült gyerekeket, a csomagjaikat menekítő embereket, azokat, akik csak kérdezgették, hogy »kiégett az autóm, most mi lesz?«. A sérültek, az összetört és kiégett autók között, a porban, a szélben, a kétségbeesett, a reszkető, a segítő és a segíteni próbáló emberek között hirtelen azt hittük, hogy ilyen csak a filmekben létezik. Sajnos nem! Ez a valóság volt” – olvasható a bejegyzésben.

Apokaliptikus állapotok uralkodtak

Az autópálya-kezelő szóvivője szerint a balesetet azt okozhatta, hogy egy 20 méteres sávban egy lokális szélátfúvás keletkezett, amit súlyosbított, hogy a környező mezőgazdasági földeken az elmúlt napokban munkálatokat végeztek, föllazították a talajt, és az orkánerejű szél felkapta a port, és befújta az autópályára. Információik szerint a lokális szélátfúvásba futott bele néhány autó. Valaki fékezni kezdett, és tulajdonképpen egy tömegkarambol alakult ki.

Szimicsku László hozzátette, amint értesültek a balesetről, megnézték a kameraképeket, de azokon igazából csak annyit lehetett látni, hogy tűz ütött ki, a környéken ugyanis nagy volt a szél. A helyszínen apokaliptikus állapotok alakultak ki, a gyerekek a lángoló autóktól pár méterre kerestek menedéket maguknak a szüleikkel.

Középkorú férfi halt meg az autópályán

A BRFK vasárnap reggel közölte, hogy egy 44 éves férfi vesztette életét az M1-es autópályán, Herceghalom térségében szombaton történt tömegbalesetben, holttestét egy kiégett személyautó roncsa alatt találták meg; a rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a körülményeket.

A baleset hírére Novák Katalin köztársasági elnök is reagált. Az államfő közösségi oldalán azt írta, megrendülten értesült az M1-es autópályán történt szerencsétlenségről, majd mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.

Vasárnap kora reggel a roncsok elszállítása és az útpálya takarítása után megnyitották az autópályát. Az Útinform tájékoztatása szerint vasárnap reggelre a hatóságok befejezték a műszaki mentést és a helyszínelést, az autópályát mindkét oldalon visszaadták a forgalomnak.

Megrázó felvétel a balesetről

A szombat délutáni, M1-es autópályán történt balesetről számos felvétel készült. A tömegszerencsétlenséget az egyik érintett kamion fedélzeti kamerája is rögzítette. Az alább megtekinthető felvételen az látható, hogy a Scania 90 kilométer per órás sebességgel halad a sztrádán, amikor belerohan az előtte feltorlódó kocsisorba. Több kommentelő is megjegyezte, hogy a becsapódás előtti pillanatban nem lassított a sofőr, aki a porfelhő miatt vélhetően semmit nem látott. Amikor pedig észlelte a bajt, már nem tudott reagálni, így a pusztítás mértéke óriási volt.

Már órákkal korábban is lehetett tudni, hogy baj van

Mint ismert, a szerencsétlenség 14 óra 25 perc körül következett be, azonban a rendőrség oldalán olvasható, hogy már órákkal korábban is történt Herceghalom térségben baleset: egy kamion és egy autó ütközött össze. Erről a rendőrség 13:05 perckor tájékoztatta a nyilvánosságot. Majd a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is megerősítette, hogy a két esemény egymás közelében történt.

Szimicsku László az Indexnek elmondta, hogy a rendőrség büntetőeljárás keretében szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit, az autópálya-fenntartó a vizsgálat lezárultáig nem kíván az ügyben megnyilvánulni. Az MKIF kommunikációs igazgatója lapunknak arról is beszélt, hogy a hatóság részéről nem merült fel a forgalom korlátozásának kérdése, és a gyorsforgalmi utak üzemeltetőjeként tájékoztatni, valamint figyelmeztetni tudják az utazókat, ezt az M1-es autópályán is megtették.

Több sérültet hazaengedtek már a kórházból

Többeket hazaengedtek ambuláns ellátásuk után az M1-es autópályán szombaton történt tömegbaleset sérültjei közül. Villányi Balázs, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója az MTI-nek vasárnap telefonon azt mondta, hogy intézményükbe kilenc sérültet szállítottak, közülük egyet mentőhelikopterrel. A kilenc sérült közül négyet vettek fel a kórházba, két felnőttet és két gyermeket. Négyük közül háromnak súlyos, de nem életveszélyes a sérülése. A további öt sérült ambuláns ellátásban részesült.

A székesfehérvári Szent György Kórházba szintén kilenc sérültet vittek a mentők. Az intézmény sajtószóvivője, Leffelholcz Marietta közlése szerint egy embert bordatörés és légmell, egy másikat végtagtörés, egy harmadikat pedig szegycsonttörés miatt láttak el a kórházban. A többi sérült kisebb zúzódásokat szenvedett.

A budapesti Fiumei úti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központba három sérültet – két nőt és egy gyermeket – szállítottak a mentők, állapotuk stabil, nem életveszélyes. Az egyik nő könnyű medencesérüléssel szorul kórházi megfigyelésre. A másik nő könnyű sérülésekkel, zúzódásokkal került be, egy kétéves gyermeket műtéti kezelést nem igénylő combcsonttöréssel és zúzódásokkal vettek fel. Előreláthatólag napokon belül mindhárman elhagyhatják az intézetet – írták.

(Borítókép: Kiégett és sérült gépjárművek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, mindkét irányban lezárták az autópályát 2023. március 11-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)