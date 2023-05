Az autópálya-koncesszió módosításáról kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, hogy a magyar állam számára jó és előnyös megállapodás született, a 2023-as és 2024-es költségvetési terheket csökkenti.

Azt is megkérdezték, hogy a kormányülésen felmerült-e, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter ne ellenjegyezze Budaházy György kegyelmi ügyét. A miniszter azt válaszolta, hogy nem, de nem is volt szó a Budaházy-ügyről. Azt elismerte: a kegyelem elleni egyetlen érv az, hogy Budaházy ügyében egy állam elleni cselekményről van szó, de a kegyelem mellett több érvet is felsorolt, említette például, hogy nem történt személyi sérülés.