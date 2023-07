Bod Péter Ákos: Majd ha a guruló rubelekről olvasok, akkor kinyitom az újságot

Az Index megkérdezte Bod Péter Ákost, hogy mit szól a Karácsony Gergely 99 Mozgalmát is érintő titkosszolgálati jelentés tartalmához. A közgazdász az egyik alapítója volt a szervezetnek, két évvel ezelőtt nyilatkozott is lapunknak a csatlakozásáról.

Mint arról beszámoltunk: a Nemzeti Információs Központ által 52 oldalas jelentés készült a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról. A titkosítás alól feloldott dokumentum végigveszi a választásra létrejött ellenzéki összefogást érintő külföldi kampánytámogatások hátterét, továbbá szó esik benne a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt aspiránsi kampányát segítő Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület finanszírozásáról is. A jelentés szerint euróban, angol fontban és forintban több mint 500 millió forint érkezett a Karácsony Gergelyhez köthető Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között. A befizetést több részletben Perjés Gábor párbeszédes politikus bonyolította.

A titkosszolgálati jelentés tartalmáról itt írtunk bővebben, az ellenzéki reakciókról pedig itt. Karácsony Gergely szerint az egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött „mikroadományokat”. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Indexnek adott interjújában a több száz milliós támogatásról azt mondta: minimum szokatlan, hogy egy hétköznapi ember, akinek sosem volt ennyi pénze, ekkora összeget fizetett be több részletben, különböző helyeken, ugyanarra a számlára.

Alkalmasnak tartotta Karácsony Gergelyt

Bod Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke az egyik alapítója volt a 99 Mozgalomnak, 2021 júniusában nyilatkozott is az Indexnek a szervezetről és az ahhoz való csatlakozásáról. Elmondása szerint a mozgalom elindítása előtt két kérdéssel kereste meg Karácsony Gergely: alkalmasnak tartja-e a miniszterelnök-jelöltségre, illetve támogathatónak tartja-e a programvázlatát. Mivel mindkettőre igennel tudott válaszolni, így került a mozgalom alapítói közé.

Jónak találtam az általa elküldött vázlatot, mert különböző értékrendű emberek is azonosulni tudnak vele

– jelentette ki két éve lapunknak Bod Péter Ákos. Azt is hozzátette: ő csak arra a két kérdésre válaszolt, amellyel a főpolgármester megkereste, de azt majd a választóknak kell eldönteniük, ki a legalkalmasabb arra, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje legyen.

A kérdésre, hogy a mozgalomból lehet-e az ellenzéki pártok egyfajta ernyőszervezete, a közgazdász akkor azt válaszolta: függ attól is, hogy mi történik az előválasztásokon. Ugyanakkor kifejtette: bárki lesz is a közös miniszterelnök-jelölt, széles körű értékrendet kell képviselnie, és ehhez szükség lehet egy átfogó platformra. Bod Péter Ákos hozzátette: el tudja képzelni, hogy ez a platform később a 99 Mozgalom legyen.

Már nem tartja alkalmasnak?

Nyaralás közben értük el a közgazdászt, és arról kérdeztük, hogy mit szól a titkosítás alól feloldott jelentés tartalmához, amely kitér a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület támogatásaira is. Bod Péter Ákos azt mondta, hogy bár a 99 Mozgalom alapítója volt, de abba nem gondolt bele – „azt a fene se tudja” –, hogy utána mi lesz és mi nem lesz. A titkosszolgálati jelentésről nem hallott semmit sem, nem olvasta és nem is érdekli. „Majd ha a guruló rubelekről olvasok, akkor kinyitom az újságot” – jelentette ki.

A helyzet az, hogy most nyaralok és nem tudok mondani semmit sem. Alapító tag vagyok, a mozgalom elindult – örülök neki –, hogy aztán miből finanszírozta magát, az nem rám tartozik

– mondta Bod Péter Ákos. Szerinte egyébként nem azért jött létre a mozgalom, hogy Karácsony Gergely előválasztási indulását segítse, legalábbis nem ezért csatlakozott hozzá.

Én történetesen őt nem támogattam a miniszterelnök-jelöltségében, akkor még nem is jött ez szóba

– állította most, két évvel ezelőtti nyilatkozata után Bod Péter Ákos. A 99 Mozgalomról megjegyezte: a nevében szereplő „szép szám” is kifejezte, hogy egy nagy összefogást hirdetett meg, és ez számára szimpatikus volt. „Ehhez a támogatásomat adtam, hogy aztán az a mozgalom milyen helyzetre hogyan reagált, az egy későbbi történet. Az indulásnál még nem volt szó előválasztásról” – hangsúlyozta a közgazdász.

Lapunk megkérdezte, hogy csalódott volt-e, amikor aztán Karácsony Gergely visszalépett az ellenzéki miniszterelnök-jelölti előválasztás második fordulója előtt, de Bod Péter Ákos azt válaszolta: már nem emlékszik rá, hogy milyen érzései voltak, de a visszalépés akkor egy taktikai lépés volt Karácsony Gergely részéről. A közgazdász azt is mondta, hogy már csak a saját szakmájával foglalkozik, a költségvetési vitákat figyeli, de a Nemzetbiztonsági Bizottság üléseit vagy egyebeket már nem, mert azokat nem tartja komolynak.

Nem tudott arra válaszolni, hogy most támogatja-e Karácsony Gergely újraindulását a főpolgármesteri székért. „Azt se tudom, hogy mi a választék” – jegyezte meg Bod Péter Ákos, egyúttal jelezte, hogy éppen a hegyek között van, és ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása most nem tartozik a legfontosabb problémái közé.

Karácsony Gergely 2021 májusában jelentette be, hogy elindul az előválasztáson az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltségéért. Még aznap meghirdette a 99 Mozgalmat is, amelynek céljai között szerepelt a kormányprogramjának a kidolgozása is. A főpolgármester stábja akkor arról tájékoztatta az Indexet, hogy a 99 Mozgalom tevékeny részese lesz Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányának.

Többek között a mozgalom alapítói között volt Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, Ángyán József agrármérnök, volt államtitkár, Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, az MNB volt elnöke, Elek István közíró, rendszerváltó politikus és Mellár Tamás országgyűlési képviselő is. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője nemrégiben a Facebook-oldalán tette közzé az alapítók névsorát. „Nagy volt ám a szájuk, mondtak mindent is a kampányban. Na, most kéne megszólalni az 506 milliós botrányról!” – írta a kormánypárti politikus.

(Borítókép: Bod Péter Ákos 2022. februárban. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)