Újabb fejlemény a Booking botrányában, megszólalt a vállalat

A Booking.com egy közleményben reagált arra, hogy az utóbbi napokban számos panasz érkezett a vállalatra amiatt, hogy nem fizették ki a partnereiknek a nekik járó pénzt. A vállalat azóta el is kezdte rendezni a tartozásait.

Először még július végén írtunk arról, hogy nagy összegek nem érkeztek meg a Booking.com oldalt használó magyarok zsebébe egy fizetési fennakadás miatt. A szolgáltató végzett ugyan a karbantartással, de a szállásadóknak nem utalta át a pénzt. Emiatt aztán a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is panaszeljárást indított ellenük.

Később aztán több magyar szállásadó is beszélt az Indexnek arról, hogy millióforintos összegeket nem kaptak meg a Bookingtól (egyikük 5 millió forintos elmaradásról számolt be). A Magyar Turisztikai Ügynökség pedig egy felmérés alapján úgy becsülte, hogy a magyar szállásadók nagyjából felét érintheti a fizetések elmaradása.

Most a Booking.com a hvg.hu-nak küldött el egy közleményt, amelyben azt írták, hogy az „előre nem látható technikai problémák” miatt néhány partnerük még mindig nem kapta meg a jussát, de

partnereink többsége már megkapta a kifizetést, és teljes mértékben megértjük a még mindig várakozó partnerek csalódottságát

– írták. A közleményben azt ígérték, hogy az említett problémákat igyekeznek mielőbb megoldani. Arra a kérdésre viszont nem válaszoltak, hogy terveznek-e bármilyen kompenzációt felajánlani azoknak, akik több hétig hiába vártak a pénzükre.

Azt, hogy a Booking.com már elkezdett fizetni, néhány érintett vállalkozás is megerősítette a hvg.hu-nak. Mörk László, a Magánszállásadók Országos Szövetségének vezetője is, aki szerint először azokat a tartozásokat kezdték el feldolgozni, amelyek a legrégebb óta állnak a rendszerben. Véleménye szerint most „nagy a riadalom”, de úgy tudja, hogy a fizetési késedelem miatt senkinek nem lesz megélhetési problémája.

Egy országgyűlési képviselő is ráállt az ügyre

Az utóbbi napokban Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő, a vállalkozásfejlesztési kabinet vezetője többször is jelezte, nem hagyják, hogy a Booking visszaéljen a piaci helyzetével a magyar szállásadókkal szemben. Ezzel kapcsolatban egy hivatalos pártközleményt is kiadott a Fidesz kedden.

Szatmáry Kristóf a hvg.hu-nak még azt mondta, hogy a Booking továbbra sem küldte el a pénzt sok szállásadónak, és a pénz helyett gyakran csak újabb ígéreteket kaptak arra vonatkozóan, hogy mikor jutnak hozzá. Elmondása szerint a napokban több szállásadót az újabb csúszásról értesítettek, és

a legutóbbi, szeptember 1-jei ígéret helyett most már szeptember 7-i dátumot mondtak azzal kapcsolatban, hogy mikor tudnak biztosan fizetni.

A képviselő azt is elmondta, azért látták szükségesnek a fenti közlemény kiadását, mert úgy tudják, a Bookinggal szerződő szállásadók közt vannak olyanok, akiknek 70-80 százaléka is a Bookingon keresztül érkezett hozzájuk (és ezt megerősítik az MTÜ adatai is).

Zajlik a vizsgálat, megütheti magát a holland cég

Ez több ezer érintettet jelent, akiknél előfordulnak többmilliós tartozások is, így pedig ha összeadjuk az összegeket, akkor könnyen kijön a közleményben is említett több milliárd forintos kintlevőség – magyarázta a képviselő, hozzátéve, céljuk a figyelemfelhívás és a cégre való nyomásgyakorlás, és azt is kilátásba helyezte, segíthetnek az érintetteknek abban, hogy ne külön-külön, hanem egy közös platformon keresztül tudjanak eljárni az ügyben.

Megjegyezte azt is, hogy bár ez nem klasszikus fogyasztóvédelmi ügy, lehetnek olyan vonzatai, amelyek érdekesek lehetnek a Gazdasági Versenyhivatal számára. Ilyen például az, hogy a Booking.com-mal aláíró szállásadók milyen feltételeket fogadnak el a szerződéskor. Például benne van-e az, hogy a Booking.com egyoldalúan módosíthatja a feltételeket, azaz a mostani ügyben tett lépéseik jogszerűek-e.

A GVH a HVG megkeresésére közölte, 2023-ban eddig összesen 26 panaszt kaptak a Booking.com vonatkozásában, és ebből 13 panasz érkezett szállásadóktól szállásdíjak ki nem fizetésével kapcsolatban, ezeket vizsgálják a panaszeljárás keretében, továbbá azt is, hogy fennáll-e az erőfölénnyel való visszaélés a Booking.com részéről.

Emlékeztettek arra is, hogy nem ez az első ügy a GVH és a Booking.com között, hiszen a versenyhatóság 2020 tavaszán minden idők legmagasabb hazai fogyasztóvédelmi bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki a portál holland üzemeltetőjére, és kötelezték a céget, hogy módosítsa a jogsértőnek bizonyult gyakorlatait is. Akkor a holland multicég honlapján folytatott, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatát találták jogsértőnek.