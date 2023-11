Karsai Dániel ügyében Gulyás Gergely azt mondta: passzív eutanázia most is van Magyarországon, de az nem helyes, ha az élete elvételére kényszeríthetnek másokat, ez ellentétes azzal a szemlélettel, amit a kormány gondol. Azt is mondta, hogy megpróbálnák azokat lebeszélni, akik el akarják dobni az életüket. Az aktív eutanázia „veszélyes ajtó, amit nem érdemes kinyitni”, nehogy például az idős betegek esetében megteremtsék azt a közhangulatot, hogy már feleslegesek.