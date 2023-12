Belső felmérést készített a sztrájkbizottság, az eredmények azt jelzik, hogy a tanárok egy jelentős része vállalná a január 31-re belengetett munkabeszüntetést – erről Nagy Erzsébet, a érdekvédelmi képviselet országos választmányi tagja beszélt az Indexnek.

Hangsúlyozta, hogy néhányan a polgári engedetlenségtől sem zárkóznak el, de annak nagyon alacsony támogatottsága, hiszen sokakat elrettentett mindaz, ami tavaly ősszel történt az iskolákban, amikor is több pedagógust kirúgtak amiatt, mert ily módon tiltakoztak. A PDSZ országos választmányi tagja megjegyezte: ahogy eddig, úgy ezután sem javasolják a tanároknak, hogy ezt az utat válasszák, „utólag ugyanis nagyon nehéz megvédeni a kollégákat”. Ehelyett jogszerű sztrájkot javasolnak, „ami ugyan láthatatlan”, de ha sokan beleállnak, az talán változást hozhat.

A január 31-et azért tartják jó dátumnak, mert 2022-ben és 2023-ban is ekkor sztrájkoltak, így ez a nap jól szemlélteti, hogy a célokat nem tegnap, hanem még évekkel ezelőtt fogalmazták meg.

Mint ismert, a sztrájkbizottság – melyet a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete alkot közösen – 2021 októberében fogalmazta meg a követeléseit, melyeket a közelmúltban meg is újítottak. Az immár frissített lista az alábbiak szerint néz ki:

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt vonják vissza!

Azonnali 50 százalékos béremelést minden, köznevelésben dolgozó számára!

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 22 óra legyen!

5 elemű bérrendszert vezessenek be!

Töröljék el a teljesítményértékelési rendszert!

Minden gyermekekkel töltött munkaidőt ismerjenek el tanítással lekötött munkaidőnek!

Töröljék el az oktatásban dolgozók sztrájkjogát korlátozó rendelkezéseket!

A kormány hozzon létre európai normáknak megfelelő érdekegyeztető tanácsot!

Töröljék el a szakszervezetek működését és jogait korlátozó rendelkezéseket, így a reprezentativitásra vonatkozó szabályokat, és vonják vissza a szakszervezeti tagdíjak munkáltató által történő átutalását tiltó rendelkezéseket is.

Legyen egységes Oktatási Minisztérium!

A szakszervezetek a követelések megújítása után a Belügyminisztériumhoz fordultak, Maruzsa Zoltántól pedig választ is kaptak, melyben a köznevelési államtitkár hosszan kifejtette, hogy a követelésekkel miért nem ért egyet. Kijelentette többek között, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényt – köznyelvben státusztörvényt – az oktatásban dolgozók 99 százaléka elfogadta, így annak visszavonása „indokolatlan”.

Kitért arra a már sokat hangoztatott álláspontra is, miszerint a tanárok béremelése az Európai Bizottságtól függ, de kiemelte azt is, hogy „a gyermekkel eltöltött idő” és „a tanítással lekötött idő” nem véletlenül két külön fogalom.

Bár ez alapján egy darabig úgy tűnt, hogy a szakszervezetek által kezdeményezett tárgyalásból nem lesz semmi, a Belügyminisztérium végül arról tájékoztatta lapunkat, hogy az egyeztetéstől nem zárkónak el, ismét leülnek az érdekvédőkkel. Azóta a tárgyalást időpontját is kitűzték, Maruzsa Zoltán a meghívóban azt írta: a következő sztrájkbizottsági ülés december 21-én 10 órakor lesz a Belügyminisztérium Szalay utcai épületében.

Még nem világos, hogyan alakulnak a bérek

Nagy Erzsébet kijelentette: a január 31-ei sztrájk nagyban függ attól is, hogy milyen ajánlatot kapnak. A megújított követelések ellenére az egyik fő kérdés továbbra is a bér, a Belügyminisztérium továbbra is 10 százalékról beszél, miközben már tudjuk, hogy az eddig visszatartott kohéziós alap egy része felszabadult, az uniós forrásokból pedig további béremelést ígért a kormány. Ott van emellett a január 1-jén hatálybalépő státusztörvény is, mely alapján a bérsávok az alábbiak szerint alakulnak:

A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege 2024-ben bruttó 440 000 forint, legalábbis ez az alsó határ, ennél semmi esetre sem lehet alacsonyabb.

Pedagógus I. esetén 440 ezer forinttól 1 065 000 forintig terjedhet,

Pedagógus II. esetén 440 ezer forinttól 1 135 000 forintig terjedhet,

Mesterpedagógus esetén 520 ezer forinttól 1 365 000 forintig terjedhet,

Kutatótanár esetén 640 ezer forinttól 1 470 000 forintig terjedhet.

Az illetmény pontos összegét több szempont alapján határozzák meg, ilyen a szakmai gyakorlati idő, az iskolai végzettség, a szakképzettség, az idegen nyelv ismerete, a többletfeladatok mértéke, a fenntartó vagy a köznevelésért felelős miniszter által adott elismerés megléte, a munkáltató rendelkezésére bocsátott forrás összege, a pedagógus által oktatott tárgyak száma, valamint az is, hogy mennyire van hiány egy adott területen. Arról, hogy pontosan miként alakulnak a pedagógusbérek 2024-ben, a kormány várhatóan még idén tájékoztatást ad.

(Borítókép: Egy demonstráló a Széll Kálmán téren egy oktatási akción 2023. szeptember 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)