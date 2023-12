Újságírói kérdésre a migrációval és a migrációs paktummal kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: az EU tagállamainak minősített többsége elfogadta a migrációs csomagot, amelynek a kiinduló pontja hibás, sokat vitatkoztak rajta. A migrációt csak úgy lehet megállítani, hogy ha aki be akar lépni az EU-ba, a rá vonatkozó döntésig az EU-n kívül vár, minden más csak toldozgatás-foltozgatás. Amíg ezt a „testtartást” nem veszi fel az EU, kudarc lesz a vége a migráció kezelésének; „a hegyek vajúdnak, és egerek fognak születni”. A magyar szabályozás a minta.

A lengyel közmédiával kapcsolatban azt mondta: minden lengyel a barátunk, azok is, akik nem tekintenek a barátainknak, tanulságos vita az, ami most Lengyelországban van. A kormányfő elmondta: látunk furcsa dolgokat a nyugati demokratikus világban, van olyan mintademokrácia, ahol gáncsolják egy jelölt indulását. Lengyelországra utalva hozzátette: rendőri erőszakkal foglalják el a televíziót, Orbán Viktor szerint „valami kór rágja a nyugati demokráciákat”; megjegyezte: ha ilyen lenne Magyarországon, akkor már a NATO-csapatokat is behívták volna.