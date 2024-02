Orbán Viktor a svéd NATO-tagságról elmondta, hogy támogatják azt.

Hosszú és számos vitával színesített kapcsolatunk van a skandináv országokkal. A vitáink rendezésébe többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni, ez azonban nem segítette, hanem hátráltatta az ügyet. Magyarország szuverén ország, nem tűri, hogy mások diktáljanak neki, legyen szó a döntések tartalmáról vagy időzítéséről. Magyarország és Svédország két, hosszú múlttal rendelkező ország, tudjuk, hogyan rendezzük a vitás ügyeinket, mások kéretlen gyámságára, erőszakos, ráadásul tiszteletlen beavatkozására nincs szükségünk. Ne csodálkozzanak, ha hoppon maradnak

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve: a svéd miniszterelnök látogatása sikerrel járult hozzá a fair és tiszteletteljes viszonyhoz. Maradnak és lesznek véleménykülönbségek, mert nem egyformák, de megértéssel tekintenek a különbözőségekre, ahogyan az komoly nemzetekhez illik.

Orbán Viktor tájékoztatta a képviselőket, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat hoztak tető alá, amelyek erősítik mindkét ország biztonságát. Katonai és hadiipari együttműködés eddig is volt, a vadászgépekről szóló szerződést meghosszabbítják, és négy új vadászgépet vásárolnak, ezzel a magyar légierő az ország területén kívül is képes lesz NATO-feladatok ellátására. A légvédelmi rendszerhez logisztikai szolgáltatások is kapcsolódnak, ezt a szerződést is meghosszabbították, és kiterjesztették a kiképzésre. Továbbá megállapodtak arról, hogy a NATO-nyelvezetben kiválóságinak nevezett kutatóközpontot nyit egy svéd hadiipari vállalat Magyarországon.