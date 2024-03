Donáth Anna szerint elképesztő, amit Magyar Péter tesz

Donáth Anna, a Momentum elnöke interjúban beszélt a Magyar Péter-jelenségről és az azzal kapcsolatos aggodalmairól, hogy ha Magyar nem tudja táplálni az általa keltett reményt az emberekben, akkor hatalmas csalódás lehet a vége. Emellett elmondta, elítéli a DK politikáját, és beszélt az uniós forrásokról is.

Donáth szerint egyre rosszabb ebben a rendszerben élni, és Magyar Péter azért tudott ekkorát robbantani a magyar közéletben az elmúlt időszakban, mert a NER-ből érkezett, és

amikor belülről, a NER-ből valaki kiáll és azt mondja, hogy ez a rendszer tarthatatlan és én ismerem a módját annak, hogyan tudjuk megdönteni… Ez elképesztő

– mondja a pártelnök.

Viszont azt is hozzáteszi, ha Magyar nem tudja táplálni azt a reményt az emberekben, amelyet keltett a kiállásával, akkor bizony hatalmas zuhanás lehet a történet vége. Nem is Magyar számára, hanem az emberek számára, akik bizalmat és hitet fektettek Varga Judit volt férjébe. Szerinte Magyar Péter különbözik Márki-Zay Pétertől és a korábban feltűnt Fidesz elleni élharcosoktól, ezért is hihet benne ennyi ember hirtelen.

Várom azokat a bizonyítékokat, amelyeket Magyar Péter ígért a Schadl–Völner-ügyben, hiszen ezekre a társadalomnak is szüksége van

– mondta Donáth a Blikk talk!-ban.

„Messzemenőkig elítélem a DK politikáját”

A Demokratikus Koalícióról ismét elmondta, hogy nemhogy nem ért egyet velük, de „mélységesen elítéli a politikájukat”, Dobrev Klárával pedig maximum köszönni szoktak egymásnak úton Brüsszel felé a repülőgépen, sosem voltak nagy barátnők. Hozzáteszi, hogy nem is feltétlenül a DK-ra pikkel, hanem arra, hogy

immár a tizennegyedik éve élünk ebben az Orbán-rendszerben, de még mindig az a kérdés, hogy technikailag az ellenzékben melyik párt vagy politikai formáció hogyan tud együttműködni a másikkal, ahelyett, hogy arról beszélnénk, amiről szeretnénk.

Donáth nem róluk, nem személyekről beszél, hanem politikáról és felelősségvállalásról. Szerinte ez érdekli igazán a választópolgárokat.

Arra a kérdésre, hogy Donáth és párttársa, Cseh Katalin munkája az oka annak, hogy Brüsszel befagyasztotta az uniós forrásokat, Donáth azt mondta, kiemelkedő munkát végeztek azzal kapcsolatban, hogy a lehető legtöbb, közvetlenül lehívható forrást előteremtsék Magyarország számára. Ennek pedig az lenne a lényege, hogy

az önkormányzatok és a civil szervezetek közvetlenül, a kormány kikerülésével hívhassák le a forrásokat.

„Meggyőződésünk, hogy ez Magyarországnak elemi érdeke, miután a kormány válogat, hogy kinek ad és kinek nem” – mondta Donáth, hozzátéve, hogy ez az igazi probléma. Elismerte, hogy valóban sokat dolgoztak és kulcsszerepet játszottak Brüsszelben azért, hogy a települések és az önkormányzatok közvetlenül kapjanak pénzt.