Hogyan tervezi a kormány biztosítani, hogy a jóléti növekedés átgyűrűzzön az alacsonyabb jövedelmű csoportokhoz is? – kérdeztük a pénzügyminisztertől. Varga Mihályék azzal számolnak, hogy jelentősen növekedni fognak a reálbérek, ami részben a fogyasztás növekedését is jelentheti, és a megtakarításokét is. Arra is számítanak, hogy a megtakarítással rendelkezők száma nőni fog, arra készülnek, hogy ebben az évben tovább növelik az állampapírral rendelkezők számát.