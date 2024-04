Orbán Viktor nagy vállalást tett a Fidesz kampánynyitóján

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-listavezetője elmondta: 1789 nap telt el a 2019-es EP-választások óta, majd az elmúlt 5 évről beszélt, a kormánypártok EP-képviselőinek mindig Magyarország volt az első, mindig kiálltak a magyar érdekvédelem érdekében. A brüsszeli bürokraták azonban fanatikus háborús agitátorrá váltak, azt akarják, hogy „genderérzékenyítő kommandók szabadon csatangolhassanak az óvodákban”. Azt is mondta, hogy Gyurcsányék találtak ki a politikai zsaroló feltételeket, amelyeket aztán jogi köntösbe öltöztettek Brüsszelben.

A NatCon-kongresszuson történtekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy csak bolsevik diktatúrákban csináltak olyat, amit az elmúlt napokban Brüsszelben, egy békés konferenciát akartak erőszakkal, jogtipró módon kordonok mögé szorítani. Deutsch Tamás szerint még jó, hogy nem lövettek, és nem bilincsben vitték el a konferencia résztvevőit.

Brüsszel lett az új Moszkva

– jelentette ki a politikus. Azt mondta: nyilvánvalóvá vált, hogy miért akarták betiltani a konferenciát, azért, mert a békéről beszélnek és azonnali béketárgyalásokat akarnak, míg a brüsszeli hatalmaskodók háborút akarnak, akár világháborút is.

Majd azzal folytatta: ezek az erőszakoskodók hol is vannak akkor, amikor Európába migránsok özönlenek, és automata fegyverrel rendelkező embercsempészek ellen kellene fellépni, hol vannak a rendőrök, amikor a határokat kellene megvédeni, felszámolni a no-go zónákat. Összecsinálják magukat, ha a fegyveres haramiák ellen kellene fellépni. Deutsch Tamás azt mondta: háborús hangulat van Brüsszelben, amely belevetette magát az ukrajnai konfliktusba, most már arról beszélnek, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni Ukrajnába, a NATO elkezdte koordinálni a felkészítést; Brüsszel csúszik bele a háborúba, a békeállásponttal egyedül maradt Magyarország.

Nem hagyjuk magunka belerángatni a háborúba. NO WAR!

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Az ellenzékről azt mondta: a magyar dollárbaloldal mindig más mezben a magyar csapat ellen játszik, a csapatkapitány Gyurcsány Ferenc, hátul „az erőszakos Varju és Fegyőr”, „a mamlasz Karácsony”, „középen a csapattársai számára is kiszámíthatatlan Márki-Zay”, és „az ellenfeleit listázó Gyöngyösi”, a csodacsatársor: Cseh, Donáth, Dobrev, Rónai, Ujhelyi, de ők legalább hoztak egy merész taktikai újítást, mindannyian balszélsők, a kispadon pedig Alex Soros ül, a pénztárban meg az apja.

Deutsch Tamás megjegyezte, itt van a teamdollárbaloldal új, a tartalékcsapatból az első csapatba rakott játékosa is: Magyar Péter, ő a dollárbaloldal magyar hangja, az ő történetét is Gyurcsány írja, a javított kiadás az asztalon fekszik, címe is van: Anna, Peti, Gergő a címe, tehát Donáth, Magyar és Karácsony.

Magyar Péternek továbbá azt üzente:

a slim fit zakó belső zsebébe rejtett diktafonra, meg a vastag fém övcsatra a brüsszeli parlament fémkapui élesen besípolnak.

Hangsúlyozta: a kormánypártoknak az ellenkezőjét kell tenni, mint amit az ellenzéki oldalon mondanak. Utóbbiak szerinte a hazaárulás minősített esetét testesítik meg.

Azt javasolja minden magyar választópolgárnak, csak azokra szavazzanak, akik a nemzeti mezhez és címerhez hűségesek mindenhol. Méltatta a kormánypártok EP-képviselőjelöltjeit:

elhivatott felkészült hazafiak, győztes csapat, egytől egyig szabadságharcosok.

Visszatérve a brüsszeli NatCon-konferencián történtekre, megjegyezte, volt már hasonló a kommunizmus idején, amikor rendőri erőkkel próbálták ellehetetleníteni őket, de akkor a kommunizmus néhány hónappal később megbukott, legyen ez figyelmeztetés és remény is.

„Mindig Magyarország az első. A kampány elkezdődött, munkára fel! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!” – zárta beszédét Deutsch Tamás.