Pottyondy Edina két hét hallgatás után új videóval jelentkezett, és – szokásához híven – nem rejtette véka alá, hogy mit gondol az elmúlt időszak eseményeiről. (Megjegyzés: cikkünk megjelenése előtt nem sokkal Pottyondy Edina videóját privátra állították át, így megmutatni nem tudjuk. De elképzelhető, hogy csak valami hiba történt, és a későbbiekben ismét feltöltik.)

Már a kezdésben a Fidesz kampánynyitó rendezvényét vette célkeresztbe, ahol megtudhattuk, hogy a „béke színe narancssárga”, amit azért tart minimum furcsának, mert a kormánypárt

minden közeli szövetségese, az oroszok, az izraeliek, az azeriek, a törökök indítottak háborút az elmúlt években

– véli az influenszer.

„Ha a béke színe narancssárga, akkor a jelképe egy narancs dögkeselyű, karmában egy vödör napalmmal, amit éppen egy iskolára vagy egy kórházra dob le” – fűzi tovább. Ezután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentését – miszerint a transzatlanti országok harmadik világháborús hangulatban vannak – vizsgálja meg több oldalról, majd magát a külügyminisztert KGB-ügynöközi le, és elmondja, hogy „ha Peti miniszter repülőre pattan, annak mindig az lesz a vége, hogy egy kicsit cikibb lesz magyarnak lenni”.

Ezután kitért Szijjártó kairói útjára is, amelynél a repülőút alatt 5,5 millió forintért étkeztek és 7 millió forintért interneteztek – ahogy arra az ATV Egyenes beszéd című műsorában is kitértek –, viszont a külügyminiszter továbbra sem tudja, hogy mire ment el valóban a pénz, hiszen azt ő is elismeri, hogy ennyiért biztosan nem ettek „szalámis zsemlét”.

A natconos „brüsszeli barom”

Orbán Viktor miniszterelnök brüsszeli Nemzeti Konzervativizmus Konferenciájáról Pottyondy elmondja, hogy ez „a brüsszeli barom” mindent megtett azért, hogy betiltsa a rendezvényt – utalva a város polgármesterére.

Pottyondy a tőle megszokott szatirikus stílusban „együttérez” a miniszterelnökkel, hiszen az ő előadásainak „sincs időpont” két fideszes vezetésű város és egy budapesti kerület önkormányzati fenntartású intézményében sem. Soha.

Hogyha egy színészt, egy előadót, egy újságírót, egy tudóst kussoltatnak el, érdekes módon nem tiltakozik Orbán Balázs vagy Bayer Zsolt

– véli Pottyondy. „De most fél napra megtapasztalták, hogy mi is a NER, és már úgy hisztiztek, mint Kunhalmi Ágnes a tv-ostrom legsötétebb perceiben” – tette hozzá. Pedig a belga miniszterelnök fél nap alatt elintézte, hogy folytatódjon a konferencia zökkenőmentesen, mire Orbán Viktor „győzelmet kiáltott” és a nyugati sajtószabadság haláláról beszélt.

Patkányfogó

A következő téma Magyar Péter volt, amit úgy vezetett be, hogy Bencsik András „patkánylelkületűnek” nevezte a tömeget, ami Magyar április eleji tüntetésén összegyűlt, míg a Tisza Párt alelnöke szerinte a patkányfogó. Bayer Zsolt véleménye szerint meg az erdélyi magyarok között is vannak „mocskos, szemét patkányok”, akiket majd az erdélyi magyar közösség „elintéz”. Csak azt nem részletezi, hogy hogyan.

Magyar pedig nemcsak a kormánypárt, de az ellenzék soraiban is okozott némi kellemetlenséget – még ha a Fidesz szerint Gyurcsány embere is –, ugyanis szerinte pont hogy „Gyurcsány Orbán biztosítéka arra, hogy mindig nyerjen”. Ehhez képest a DK szerint Magyar Orbán embere, és kész, bezárult a kör. Bár tény, hogy Gyurcsány 15 év alatt nem vitt ki annyi embert az utcára, mint Magyar másfél hónap alatt, de

az viszont nevetséges, hogy elitváltásról beszél az az arc, aki havi négymillióért írta eddig alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban

– fűzi a csattanót a végére az influenszer.

