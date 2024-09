Gulyás Gergely: Magyar Péter általában nem mond igazat, a Fidesz győzelmét nem veszélyezteti semmi

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter vezérletével Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt, amelyen számos témát érintettek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére beszélt a politikus-influenszerekről, a béremelésekről, arról, hogy bíznak benne, hogy a következő év a növekedés éve lesz, növelik a családi adókedvezmény mértékét. Szóba került továbbá a kormányátalakítás, a munkáshitel bevezetése, valamint az is, hogy a magyar kormány próbál megállapodni Brüsszellel a határkerítést érintő bírósági ítélettel kapcsolatban, de ha kell, pert indítunk az Európai Bizottság ellen. Gulyás Gergely Magyar Péterről is beszélt, valamint a Fidesz választási esélyeiről is.