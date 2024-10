Újabb bejelentéseket tesz a kormány

A lakhatási bejelentések beruházásokat is érintenek, ezeket miből fogják finanszírozni? – kérdezte lapunk Gulyás Gergelytől. A miniszter szerint a probléma az, hogy bár a lakhatás egyre nagyobb gondot jelent a megyei jogú városokban is, inkább budapesti problémáról van szó, itt az unió csak minimális forrásfelhasználást enged. A kommunista megoldásokért nincsenek oda, de a kormányon belül is vannak viták, mindent meg kell vizsgálni a döntéshozatalhoz.

Miért pont most kezdett ezzel foglalkozni a kormány? A miniszter leszögezte, eddig is foglalkoztak a területtel, nagy összegeket fordítottak a fiatal családosok lakhatására. Az elmúlt két-három évben ugrásszerűen megnőttek az ingatlanárak és bérleti díjak Budapesten, erre keresik a megoldást, ehhez magántőkét is be kell vonni.