Kovács Gergely az MKKP válságáról: Az ellenzék egy mocsár, amiben el lehet süllyedni

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) társelnöke, Kovács Gergely egy interjúban beszélt arról, mi miatt mondott le hirtelen társával, Döme Zsuzsannával együtt vasárnap. Arról is beszélt, hogy aztán miért döntöttek végül mégis a maradás mellett.

Még a hétvégén derült ki, hogy a saját pártja megtorpedózta Kovács Gergely polgármester-jelöltségét Budapest XII. kerületében. Nem sokkal később szerkesztőségünkhöz is eljutott egy belső levél, amelyben Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna távozásáról esett szó.

Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója is elismerte, hogy tényleg válságban vannak, és ezt hamar meg kell oldani. Hétfőn 20 órára össze is hívtak egy rendkívüli taggyűlést, amelyen végül nem fogadták el a két társelnök lemondását, továbbá a tagság megszavazta Kovács Gergely indulását is a XII. kerületi polgármesterjelölti ellenzéki előválasztáson.

Kovács Gergelyt most a 444-nek sikerült elérnie telefonon azzal kapcsolatban, hogy miért mondott le. Mint a társelnök elmondta, egy szombati szavazáson döntöttek a polgármester-jelöltségről, és ezt követően döntött úgy, hogy lemond, mert nem látott jövőt a pártban annak fényében, hogy az ellenzék előválasztáson történő legyőzésének a lehetőségét is kollaborációnak tartotta a tagság.

Mint mondta, nem értette, például hogyan kezelné a tagság a részvételt a Fővárosi Közgyűlésben, ahol „ezerszer nagyobb mértékben kell majd együttműködni az ellenzéki pártokkal, mint az előválasztáson”. Kovács Gergely ezzel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a polgármester-jelöltségét ellenzők szerinte jó szándékból szavaztak így.

A tagság retteg attól, hogy az ellenzékhez túl közel kerüljünk, ami mondjuk érthető, mert az tényleg egy mocsár, amiben el lehet süllyedni

– mondta a 444-nek Kovács Gergely.

A párt megmentése volt a tét

A társelnök elismerte, hogy az előválasztás részleteit a szavazás előtt nem kommunikálták elég világosan a tagság felé. Elmondása szerint egy kisebb körű és egy teljes tagságnak szóló megbeszélést tartottak a taggyűlés előtti héten. Ezek között volt különbség, de a hétfő esti bizalmi szavazás előtt beszéltek még két órát a témáról, és Kovács szerint akkor már jobban megértették a tagok, hogy „az előválasztás egy tök jó lehetőség, és nem a DK-nak lesz majd jobb tőle, ahogyan korábban valaki állította”.

Azzal kapcsolatban, hogy Nagy Dávid pártigazgató a bizalmi szavazás előtt arra kérte a máshogy gondolkozó párttagokat, hogy el se jöjjenek szavazni, Kovács Gergely azt mondta, ez a mondat valóban nem volt szerencsés, de annak tudható be, hogy a pártigazgató kétségbeesetten próbálta megoldani a válságot, közben pedig leírt egy rossz mondatot. Ettől még nagyon hálás neki, hogy összehívta a rendkívüli taggyűlést, mert Kovács magától ezt nem tette volna meg.

Szerinte Nagy Dávid ezzel „úgymond megmentette a pártot”.

Hozzátette, a taggyűlésre végül így is majdnem mindenki eljött. Miután mindenki elmondta az érveit, megállapították, hogy a pártvezetés tényleg nem kommunikálta megfelelően a témát.

A hétfői döntés miatt távozik egy „ku*va jó alkalmazott” a párttól

Az interjúból az is kiderült, hogy a polgármester-jelöltséggel végül egyedüliként a párt országos hálózatfejlesztője, Gráf Tamás nem értett egyet, mert úgy vélte, hogy a tagságot kvázi belezsarolták az előválasztás megszavazásába. Gráf azóta a Facebook-oldalán kitett egy „Köszi mindent” feliratú posztot, és az oldala névjegyében már csak a Kutyapárt „Ex-Országos Hálózatfejlesztőjeként” tünteti fel magát.

Kovács Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta a 444-nek: „Tamás ku*va jó alkalmazottunk volt, rengeteg melót tett a pártba. Elképesztően rettegett attól, hogy bármi közünk legyen az ellenzékhez, ezért úgy gondolta, hogy az előválasztás már túl sok. Bár ebben nem értettünk egyet, az álláspontja valid. Tök sajnálom, hogy emiatt kilépett.”

Kovács Gergely azt is elmondta, ő maga sem tudja, miért gondolta meg magát a lemondással kapcsolatban utóbb. Véleménye szerint hirtelen döntést hozott, részben érzelmi alapon, miután a XII. kerületi előválasztás fontos volt neki. A hétfői szavazás viszont mindent megváltoztatott.

Amikor ötvenhárman szavaznak igennel rád, egy meg nemmel, akkor nyilván megköszönöd, és maradsz

– mondta, hozzátéve, hogy személyesen is beszél azokkal a párttagokkal, akiket a vasárnap kiszivárgott levélben keményen kiosztott.

Mindezt Nagy Dávid pártigazgató is megerősítette, aki röviden azt mondta, ezen a héten tüzet kell oltani, a jövő héttől viszont már a személyi konfliktusok megoldására kell koncentrálni. A párttagok között megjelent a bizalmatlanság, ezt bizonyítják a szivárogtatások is, ezért most új módszerekkel akarják visszaépíteni a bizalmat.