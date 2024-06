Sorozatunk utolsó részében az ötödik, a tizenegyedik, a tizenkilencedik és huszadik kerületet vesszük górcső alá.

Belváros: ahol még az ellenzékiek is bírják a fideszes polgármestert

A belvárosi jelöltek:

Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP)

Juhász Péter (Momentum-DK-MMN-Nép Pártján-Párbeszéd-ZÖLDEK)

Schmuck Andor (Miénk a Belváros Egyesület)

Mázló Imre (független)

Az V. kerület gyakorlatilag a főváros lüktető szíve. Ebben a városrészben található az egyik legtöbb patinás épület, a hazai és nemzetközi közönséget is vonzó turisztikai látványosság Budapesten belül. A kerületben található szolgáltatások színvonala mellett, az itt élők jövedelme is rendkívül magas, kiemelkedik a fővárosi átlagból.

Nem csoda hát, hogy Budapest egyik leggazdagabb kerületéért választásról választásra kemény csata zajlik, az ellenzéken belül pedig már azért is komoly harc alakult ki, hogy ki legyen a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter kihívója a június 9-i voksoláson. A Momentum elsőre a párt főpolgármester-helyettesét, Kerpel-Fronius Gábort tervezte elindítani a kerületben, őt azonban végül visszaléptették, és beálltak az V. kerületbe hosszú évek után visszatérő Juhász Péter mögé.

Az Együtt nevű párt egykori elnöke már nem először jelentkezett be a kerület vezetésére, Juhász Péter 2014-ben is indult itt az önkormányzati választáson, a választók jelentős többsége végül azonban nem neki szavazott bizalmat, hanem a Fidesz–KDNP jelöltjének, Szentgyörgyvölgyi Péternek (54 százalékkal nyert), de a kompenzációs listának köszönhetően bejutott a testületbe. 2017-ben mégis felállt és otthagyta az V. kerületi önkormányzati képviselői posztját, helyette inkább az országos politikában próbálkozott, kevés sikerrel (az Együtt 2018-ban egy százalék alatti eredményt ért el az országgyűlési választáson, emiatt vissza kellett fizetniük a teljes állami kampánytámogatásukat, nem sokkal később pedig meg is szűnt a Juhász Péter nevével fémjelzett párt).

Miután Juhász Péter nemrégiben bejelentette, hogy ismét polgármester lenne az V. kerületben, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt előbb a támogatásáról biztosította, később azonban mégis szakítani kényszerült vele,

mert a kétfarkúak szerint Juhász nem tartotta magát korábbi ígéretéhez, amely szerint távolságot tart más ellenzéki pártoktól.

Juhász először a Momentum támogatását fogadta el. Sokáig úgy festett, a helyi ellenzék vezetője, a korábbi MSZP-s Kovács Alex Gábor is versenybe száll a polgármesteri címért, de végül hosszas huzavona után előválasztást tartottak a kerületben, ahol Juhász győzött, így őt vették a nevükre a baloldali pártok, Kovács pedig társaival együtt kivonult a kerületi közéletből.

Kovácsnál a helyben jóval kevésbé beágyazott Juhász emiatt az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező emberekből verbuválta össze csapatát, akikkel bevenné a Belvárost: képviselőjelöltjei között olyan személyek szerepelnek például, mint a 2019-ben még Szolnokon polgármesterként indulni szándékozó, később azonban visszalépő, ex-KDNP-s Lukácsi Katalin, valamint egykori párttársa, az Együtt korábbi győri önkormányzati képviselője, Varga Márk.

Juhász Péterék dolgát azonban nem csupán az nehezíti meg, hogy helyismerettel nem igazán rendelkező képviselőkkel kell nekivágniuk a választásoknak, vagy hogy rajtuk kívül indul még civil jelöltként az idősek szószólójaként ismert politikus és celebritás, Schmuck Andor és csapata is, hanem mert

a regnáló polgármester a Fidesz táborán túli támogatottsággal rendelkezik a kerületben.

Szentgyörgyvölgyi Péter, aki két ciklus után (2006-2010, 2010-2014) Rogán Antaltól vette át 2014-ben a Belváros irányítását, az önkormányzati választásokon rendre több szavazatot szerzett (2014-ben 5621-et, míg 2019-ben 5450-et), mint amennyit a kormánypártok képviselőjelöltjei (2014-ben 5290, 2019-ben 5164) kaptak, így a jelek szerint az ellenzéki érzelmű választók egy részét is képes megszólítani az V. kerületben.

(Index-tipp: Szentgyörgyvölgyi Péter győz a Belvárosban)

Újbuda: az országos politika temetheti maga alá a helyi baloldalt

Az újbudai jelöltek:

László Imre (DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-LMP)

Király Nóra (Fidesz–KDNP)

Orbán Árpád István (Tisza Párt)

Zakar Gergely (Mi Hazánk)

Újbuda szintén nem tartozik a szegény kerületek közé, az itteni csata azonban nem attól válik érdekessé, hogy az országos politikából ismert figurák csapnak össze egymással a polgármesteri posztért, hanem attól, hogy korábban még lefutott meccsnek tűnt a választás, de aztán történt valami.

A DK-s László Imre 2019-ben magabiztosan, 50-43-re verte a kerületet két cikluson keresztül irányító Hoffmann Tamást. Nem csoda, hogy emiatt idén új jelöltet állít rajtvonalhoz a kormánypárt, a Fidesz–KDNP ezúttal Király Nórát, Újbuda egykori alpolgármesterét küldte a csatába, hogy fordítsa meg a mérkőzést.

Bár Király lendületes politikusnő, aki aktív az országos és a helyi civil életben is, László Imre mégis nagy magabiztossággal állította néhány hete az ATV-nek adott interjújában, hogy nagyon kedvező helyzetből várja a választást (az akkoriban a baloldali pártok számára készült, nem nyilvános, de a sajtó egy része által megismert felmérések ezt igazolták is).

Az elmúlt hetekben azonban jelentős átrendeződés zajlott le az ellenzéki oldalon, a Medián május végi közvélemény-kutatása szerint ugyanis radikálisan csökkent a DK-MSZP-Párbeszéd pártszövetség támogatottsága, a László Imrét is támogató „hármasfogatnak” mindössze 6 százaléknyi szavazót mértek országosan, miközben a Magyar Péter-féle Tisza Párt, amely Újbudán saját polgármester-jelöltet indít Orbán Árpád István személyében, 27 százalékra erősödött. Ha hozzávesszük a XI. kerületi városvezető koalícióban szintén részt vevő Momentumot is, akkor a László Imre újrázásért kampányoló pártok országos támogatottsága 11 százalék, amely a fővárosban sem rendelkezik ennél nagyságrendekkel nagyobb szavazóbázissal.

Ezt az új helyzetet felismerhette Király Nóra és csapata is, mert az utóbbi időben még erősebb utcai és online kampányba kezdtek. Könnyen lehet tehát, hogy itt végül a Tisza Párt polgármester-jelöltje, bár szinte láthatatlan a helyi közéletben, mégis elvihet annyi szavazatot László Imrétől, hogy vasárnap meglepetés érheti a korábban még az esélyeiről magabiztosan nyilatkozó DK-s politikust, és végül Király Nóra kerülhet ki győztesen a választási küzdelemből.

(Index-tipp: Király Nóra lehet Újbuda polgármestere, de nem lesz többsége a testületben)

Kispest: biztos ellenzéki győzelem

A kispesti jelöltek:

Egyed András (Mi Hazánk)

Gajda Péter (DK, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd)

Dódity Gabriella (Fidesz-KDNP)

A XIX. kerületben 2019-eshez hasonlóan, Gajda Péter és Dódity Gabriella párviadalának lehetünk szemtanúi. A legutóbbi önkormányzati választásokon a regnáló polgármester, a kerületet 2006 óta irányító Gajda Péter, a szavaztok 58,58 százalékával diadalmaskodott a kormánypártok jelöltje, Dódity Gabriella felett. Fideszes jelölt utoljára 1994 és 1998 között irányította Kispestet, ezért a rendszerváltás óta eltelt időben lényegében töretlen a baloldali pártok uralma, választási győzelme.

(Index-tipp: Gajda Péter marad a kerület vezetője)

Pesterzsébet: minden marad a régiben?

A pesterzsébeti jelöltek:

Nemes László (Szolidaritás, Lokálpatrióták7, Hello Pesterzsébetiek)

Szabados Ákos (független, a kormánypártok támogatásával)

Rovó László Attila (Jobbik)

Tóth Zoltán József (Mi Hazánk)

Fekete Katalin (DK, Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP)

A tavalyi év végén jelentették be, hogy Fekete Katalin lesz a Demokratikus Koalíció polgármester-jelöltje Pesterzsébeten, akinek indulását végül az ellenzéki pártok többsége is támogatja. A regnáló polgármester, Szabados Ákos 1998 óta vezeti a XX. kerületet, többször az MSZP jelöltjeként nyert, 2014-ben a baloldali összefogás támogatta, viszont 2019-ben már független indulóként, a Fidesz támogatásával választották újra.

Az egykor szocialista színekben politizáló Szabados Orbán Viktor javaslatára Áder Jánostól kapott állami kitüntetést még 2019-ben. A legutóbb önkormányzati választásokon szoros küzdelemben, három százalékos előnyel győzte le az ellenzék akkori polgármesterjelöltjét, Balog Róbertet. A képletet az idei választásokon bonyolítja, hogy míg 2019-ben két jelölt viadalára korlátozódott a választási párharc, addig idén a Jobbik, a Mi Hazánk és a civilek is elindulnak. Egyelőre kérdéses, hogy a jelöltek számának növekedése Szabados vagy Fekete győzelmét hozza-e el a kerületben, de az biztos, hogy Szabados beágyazottsága az ő malmára hajtja a vizet.

(Index-tipp: Szabados Ákos marad Pesterzsébet polgármestere)

(Borítókép: Németh Emília / Index)