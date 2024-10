A Ferencváros másodszor találkozott a világ egyik topbajnokságának számító francia élvonal egyik klubjával, a Monaco elleni idegenbeli győzelem, valamint csoportelsőséget bebiztosító hazai döntetlen után a Nice ellen is a magyar bajnok kerekedett felül.

Kérdeztük is Dibusz Dénest, az együttes kapusát, hogy igazi Ligue 1-mumusnak számítanak-e már:

„Hááát nem tudom – kezdte nevetve, majd hozzátette: – De igen, szerencsére itt a francia csapatok ellen egész jó eddig a mérlegünk.”

Az első félidőben egy alkalommal nagy bravúrra volt szüksége, hogy megőrizze a kapuját a góltól, és összességében is nagy nyomást gyakorolt a Nice, amely összesen 16 lövéssel próbálkozott a mérkőzés során – mindhiába.

Kíváncsiak voltunk, érezte-e ő az összecsapás során, hogy a franciák sikerrel járhatnak.

Viszonylag korán meg tudtuk szerezni a vezetést, így azért elég sok olyan időszak volt, amikor picit jobban beszorultunk, voltak olyan periódusok, amikor mélyebben kellett egy picit védekezni. Voltak olyan szituációk – főleg a második félidőben –, amikor kétszer is volt a tizenhatos oldalvonalnál francia szabadrúgás, voltak szögleteik, beadásaik, átlövési kísérleteik. Szerencsére mindent ki tudtunk fejelni, vagy blokkolni tudtunk. Nagyon jól összedolgozott mindenki, és tényleg egy szép győzelmet arattunk

– vélekedett a magyar válogatott kapus.

Kérdésünkre hozzátette, csak akkor volt biztos abban, hogy meglesz a három pont, amikor lefújta az összecsapást a játékvezető, és természetesen benne is felvetődött a nem is olyan régi Magyarország–Hollandia Nemzetek Ligája-mérkőzés élménye, amikor ugyancsak egy góllal vezettek a mieink, a hajrában szintén emberelőnybe kerültünk (akkor Virgil van Dijk a 76., most Pablo Rosaria 84. percben állt ki).

A két találkozó legnagyobb differenciája persze az volt, hogy akkor a magyar csapat nem tudta kihúzni előnyben a hátralévő időt, Denzel Dumfries megmentett egy pontot a favoritnak, ezúttal viszont nem akadályozta meg vendéggól az ünneplést.

Ott is a végén emberelőnybe kerültünk, akkor nem sikerült kihúzni. Nagyon bíztam benne, hogy most a történelem nem ismétli önmagát. Szerencsére nem is nagyon volt olyan szituáció, amiből egyenlíteni tudtak volna, de nyilvánvalóan végig nagyon koncentráltnak kellett lenni. Szerencsére tényleg mindenki nagyon jól odatette magát, beleálltunk a párharcokba, csúsztunk-másztunk, amikor lehetett, akkor próbáltunk focizni is, én azt gondolom, hogy voltak szép támadásaink, többször is jól át tudtuk őket játszani, és hát azt mondom, hogy azért benne maradt egy-két gól ebben a találkozóban mindenképp.

Az utolsó negyedórában többször is rendkívül benyomta kapuja elé a Fradit a francia együttes, ezzel kapcsolatban Dibusz azt mondta, hogy nem érzett társain különösebb fáradtságot, illetve Pascal Jansen vezetőedző igyekezett is frissíteni csapatát, amikor a véghajrá közeledett.

„Én azt gondolom, hogy akik beálltak, azok igyekeztek hozzátenni a játékhoz, főleg a védekezésben, megcsinálni azokat a plusz futásokat, amik nagyon szükségesek voltak. Szerencsére jött a kiállítás, ami nyilvánvalóan ott a hátralévő 10-15 percet egy kicsit megkönnyítette” – tette hozzá.

Újságírói kérdésre a továbbjutási esélyekre is kitért:

Nyilván jobb helyzetben vagyunk, mintha most három meccs után nulla ponttal állnék itt – felelte nevetve ismét. – Egyértelmű, ugye mondtuk is, hogy az a cél, hogy sikerüljön a legjobb 24-ben végezni, és az egyenes kieséses szakaszban folytatni. Nyilvánvalóan ez nem egyszerű és ez nem egy magától értetődő dolog, de azt gondolom, hogy főleg ez az utolsó két hazai mérkőzés azért eléggé pozitív képet festett, és örülök neki, hogy mind a Tottenham, mind a Nice ellen így fel tudtuk venni a kesztyűt, és teljesen egyenrangú partnerek voltunk. Sőt, azt gondolom, hogy a mai napon teljesen megérdemelten nyertünk. Van még hátra öt mérkőzés, nyilván nagyon sok minden fog történni, de a fő célunkat szerencsére elértük, hogy sikerült megszerezni az első győzelmet, és nyilvánvalóan innentől kezdve már egy fokkal jobb helyzetből várhatjuk a folytatást.

A 21 órás sáv eredményeit követően pedig valóban azt láthatjuk a tabellán, hogy a Ferencváros beférkőzött az első 24 közé, egészen pontosan a 23. helyen áll (három ponttal, 3–4-es gólkülönbséggel), vagyis ha most ért volna véget a ligaszakasz, akkor éppen meglenne a továbbjutást érő pozíció.

A zöld-fehérek legközelebb november 7-én lépnek pályára a sorozatban, akkor Hamburgban a Dinamo Kijev ellenfelei lesznek.

Európa-liga, ligaszakasz, 3. forduló Ferencváros–Nice (francia) 1–0 (1–0) Budapest, Groupama Aréna, 18 371 néző. V: Szidiropulosz (görög) Ferencváros (4–2–3–1): Dibusz – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Civic (Ben Romdan, 74.) – Abu Fani (Botka, 95.), Rommens – A. Traoré, Kady Borges (Maiga, 74.), Zachariassen (C. Ramírez, 74.) – Varga B. (Mateus Saldanha, 80.) Vezetőedző: Pascal Jansen Nice (3–4–3): Bulka – Mendy (Buanani, 74.), Bombito, Abdelmonem – Clauss, Budaui, Rosario, Louchet (Abdi, 65.) – Diop (Boga, a szünetben), Laborde (Moukoko, 64.), Guessand (Cho, 64.). Vezetőedző: Franck Haise Gólszerző: Bombito (15. – öngól) Kiállítva: Rosario (Nice, 84.) korábbi eredmények 1. forduló (szeptember 25.) Anderlecht (belga)–Ferencváros 2–1 2. forduló (október 3.) Ferencváros–Tottenham (angol) 1–2 később 4. forduló (november 7.) 21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Ferencváros – Hamburgban 5. forduló (november 28.) 21.00: Ferencváros–Malmö (svéd) 6. forduló (december 12.) 18.45: PAOK (görög)–Ferencváros 7. forduló (január 23.) 21.00: Frankfurt (német)–Ferencváros 8. forduló (január 30.) 21.00: Ferencváros–AZ (holland) (Borítókép: Dibusz Dénes 2024. október 24-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index )