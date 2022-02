Újabb zenészt pereltek be súlyos vádakkal

Az énekesnek, aki a 2000-es években vált igazán ismertté, már többször is meggyűlt a baja a törvénnyel eddigi pályafutása során. 2017-ben például egy színésznő, Keke Palmer szexuális megfélemlítéssel, majd egy évre rá egy másik nő szexuális zaklatással vádolta meg, utóbbi esetben 10 millió dollárra be is perelték. 2021 legvégén pedig azzal volt tele a sajtó, hogy megerőszakolhatott valakit, ám a most nyilvánosságra került eset még az előbb felsorakoztatottaknál is súlyosabb.

Egy Jane Doe nevezetű hölgy ugyanis azt állítja, hogy a zenész még 2016. március 24-én meghívta őt egy házibuliba Los Angeles-be, ahova el is ment. Végül az emeleten kötöttek ki, bár Doe úgy gondolta, egy szimpla szex lesz közöttük, ám amint felértek az első szintre, az énekes viselkedése teljesen megváltozott. Mint mondta, Trey folyamatosan azt kérdezgette tőle, hátulról engedné-e neki, viszont ő határozottan nemmel felelt. A nő beszámolója szerint a szobába érve 180 fokos fordulatot vettek az események, mivel a zenész a földre dobta, letépte a nadrágját és leszorította, hogy ne tudjon mozdulni, majd a nemi szervét belekényszerítette a végbélnyílásába.

Bár elmondása szerint felordított a fájdalomtól, és könyörgött az énekesnek, hogy hagyja abba, de nem tette. Ahogy az a próbálkozása sem járt sikerrel, hogy a szorításából kitörjön. Hozzátette, valaki be is lépett a szobába, ami reménysugarat jelentett a számára, mivel azt gondolta, ez talán eltántorítja, de nem így történt. A személy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is, Trey Songz pedig folytathatta, amit elkezdett. Végül csak azután tudott megszökni, hogy az énekes abbahagyta az erőszakoskodást, így felkapta a ruháit és hívott egy Ubert. A sofőr észlelte, hogy valami gond lehet, ezért egyből a kórházba vitte, ahol megvizsgálták, illetve a rendőröket is hívták.

Elmondása szerint a vizsgálat kimutatta, hogy súlyos anális szakadást szenvedett, ami akár műtétet is igényelhet. Bár a rendőrségnek nem árulta el, hogy Trey Songz volt a tettes, mivel egyrészt sokkos állapotban volt, másrészt féltette az életét. Most azonban 20 millió dolláros – 6,2 milliárd forintos – kártérítést követel. Az üggyel kapcsolatban megszólalt Trey Songz képviselője is:

Az ügyvédet, aki ezt a keresetet benyújtotta, a minap megvádolták azzal, hogy fizetett egy nőnek hamis vádaskodásért. Órákkal később ugyanez az ügyvéd nyújtotta be ezt a keresetet egy névtelen ügyfél nevében. Nem nehéz rájönni, mi történik itt, és ez szégyen a szexuális zaklatás valódi áldozatai számára

– mondta, illetve azt is hozzátette, hogy a zenész alig várja, hogy a felsorakoztatott hamis állítások után végre a tények is napvilágra kerüljenek.

Visszaköszön a múlt

Azonban nem Trey Songz az egyedüli, akinek az elmúlt időszakban derült fény egy korábban állítólagosan elkövetett tettére, amiért évek múltán most kéne felelnie. Az egyik legnagyobb nyilvánosságot kapó ügy vitathatatlanul András hercegé, akinek nem kis vesztenivalója volt. Az még hagyján, hogy Virginia Roberts – aki kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakkal vádolta meg – állításai rossz fényben tüntették fel őt, de a királyi családban is kirekesztetté vált. A királynő elvette tőle hercegi címét, illetve egyéb, a királyi családban betöltött rangját, ugyanis a botránynak köszönhetően a famíliával szemben támasztott előítéletek csak még tovább súlyosbodtak. A herceg végül peren kívül egyezett meg az áldozattal, akinek komoly összeget kell kifizetnie, pontosabban Virginia Roberts szervezetének. Az eddigi információk szerint a királynő 12 millió fonttal – több mint 5 milliárd forinttal – fog hozzájárulni, hogy végre lezáruljon az ügy.

Hasonlóan nagy érdeklődés övezi a Playboy elhunyt alapító atyja, Hugh Hefner körül kialakult botrányt is. A Playboy-villáról ugyanis egy 10 részes dokusorozatot készítettek, amelyben a korábbi nyuszilányok, illetve alkalmazottak is megszólalnak. A széria körülbelül a felénél tart jelenleg, ám már így is sok súlyos vád került napvilágra. Az eddigi epizódokban elhangzottak szerint ugyanis Hefner drogot adhatott a nőknek, hogy olyan dolgokat is megtegyenek, amiket józanul nem. Sőt, az egykori pornós, Linda Lovelace azt is állította, hogy Hefner rávette, imitáljon orális szexet egy kutyán. A Playboy alapító korábbi felesége, további nyuszilányok és a villa egykori dolgozói egy nyílt levélben próbáltak meg kiállni Hefner mellett, mivel ő már nem teheti meg, hogy megvédje magát.

Marilyn Manson nyaka körül is egyre inkább szorul hurok az utóbbi hónapokban. A zenészt egy színésznő, Evan Rachel Wood vádolta meg szexuális zaklatással. Elmondása szerint az énekes az egyik klipjének forgatásán is szexuális aktusra kényszerítette, holott az lett megbeszélve, hogy nem lesz valódi szexjelenet. A történtekről egy dokumentumfilmben is beszámolt, amelynek első epizódját a Sundace Filmfesztiválon vetítették le – ahol egyébként maga Manson is megjelent. Wood vallomása után jelentkeztek újabb áldozatok is. Összesen négy nő indított polgári pert Manson ellen anyagi kártérítés reményében: Esmé Bianco, Ashley Morgan Smithline modell, a zenész egyik korábbi alkalmazottja, Ashley Waters és egy olyan nő is, aki azt állította, Manson barátnője volt. A nők többek között arról számoltak be, hogy a zenész szívesen kötözte meg, verte, éheztette, vagdosta össze, égette és erőszakolta meg áldozatait. Egy másik ellene indított pert ugyan kellő bizonyítékok hiányában ejtettek, ám a többi ügyben még nincs fejlemény, így az továbbra is kérdéses, bebizonyosodik-e valaha a bűnössége.

