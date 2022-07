Johnny Depp dalban küldte el melegebb éghajlatra Amber Heardöt

A színész kiírta magából fájdalmát, és a napokban már dal formájában is hallhatjuk, min ment keresztül, amíg volt nejével, Amber Heardddel pereskedett.

A kegyvesztett színész a számára kedvező ítéletnek köszönheti, hogy Hollywood végre elkezdte emberszámba venni. Az egykori feleségével, Amber Hearddel folytatott pereskedés csorbát ejtett a hírnevén, és sok rajongója, illetve még a pályatársai is elfordultak tőle. A színésznő fizikai, lelki és szexuális bántalmazással vádolta Deppet, ami hosszas tárgyalássorozatot vont magával. Az esküdtek végül a színésznek hittek, így több millió dollár kártérítést ítéltek oda neki.

Depp az ítéletet követően a TikTokra is regisztrált, hogy egy videóval mondjon köszönetet mindenkinek, aki hitt benne. E táborba ugyanakkor nem tartozott korábbi munkaadója, a Disney, akik teljesen lemondtak róla, amint megtudták, mivel vádolják őt. Bár a filmstúdió azóta már meggondolta magát, és egy 301 millió dolláros csúcsajánlattal próbálták visszaédesgetni Deppet újabb produkciókra, ám úgy tűnik, őt pénzzel nem lehet megvenni. Az ítélet kihirdetése óta Heard már több ízben is megszólalt, interjút adott, a hírek szerint még egy könyvben is gondolkodik, ám Depp nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogyan érintették őt a történtek.

Mint megírtuk, a színész az egyik barátja, Jeff Beck angliai koncertjein lépett színpadra több ízben is. Meglehetősen fontos szerepet tölt be az életében a zene, így nem meglepő, hogy a Yardbirds egykori gitárosának, Jeff Becknek a napokban megjelenő, 18 című albumán is vannak olyan dalok, amelyeknél közreműködött. Két zeneszám dalszövege pedig több mint árulkodó, mivel a sorok szerint Depp így mutatja ki fájdalmát a világ felé, amit a hosszú pereskedés, és a botrány miatt elszenvedett sérelmek okoztak.

Azt hiszem, ma már k.baszottul eleget mondtál

– hallható az egyik dalban, míg egy másik számban ezt énekli:

Úgy ülsz ott, mint egy kivert kutya.

A lemez egyébként azért kapta a 18 címet, mivel Depp és Beck szerint pont ennyi idősnek érzik magukat, amikor zenélnek. A színész közreműködésével készült két dal mellett pedig helyet kapnak még az albumon különböző feldolgozások is, köztük Brian Wilson Caroline, No és Lou Reed Venus and Furs alkotásait adják ki új köntösbe bújtatva.

Depp mindenhez is ért

Talán sokan nem tudják, de Depp a színészet mellett a zeneiparban is tevékenykedik, nem kis tapasztalattal rendelkezik már. Nemrég pedig bejelentette, hogy jövő nyáron turnéra indul Hollywood Vampires nevezetű rockzenekarával, amelynek a színész mellett Joe Perry, Alice Cooper és Tommy Henriksen is a tagja. A banda még 2012-ben alakult, és egy klub nevét viseli, amelyet még a 70-es években alapított Alice Cooper. Gyakran fordultak meg ott hírességek, köztük John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon és Micky Dolenz.

A zenekar már két lemezt is kiadott az elmúlt években, amelyeken olyan legendás énekesek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey és Christopher Lee. A legutóbbi albumuk 2019-ben jelent meg, de nem meglepő, hogy Depp számára a volt nejével folytatott pereskedés teljesen elvette a fókuszt a zenélésről. Az ügy végeztével viszont ismét hódolhat a szenvedélyének. Az eddig bejelentett turnéállomások szerint jövőre egy koncertet fognak adni Luxemburgban és Ausztriában, ötöt pedig Németországban.

(Borítókép: Venla Shalin / Redferns / Getty Images)