Milliókat buknak a szervezők Galambos Lajos miatt

Galambos Lajos szerda reggel vonult be a baracskai büntetés-végrehajtási intézetbe, azonban három év hat hónapra kiterjedő szabadságvesztésének letöltését még február 15-én kellett volna megkezdenie a kecskeméti börtönben. A zenész egészségi állapotára hivatkozva próbált halasztást kérni, amelyet rendre visszautasított a bíróság, így az Alkotmánybírósághoz fordult.

A bevonulást így sem kerülhette el, mivel a Budapest Környéki Törvényszék másodfokon is helybenhagyta a bíróság korábbi döntését. Ügyvédje az Indexnek elmondta: az Alkotmánybíróságnál benyújtott panaszra egyelőre nem érkezett válasz.

A zenész a bevonulása előtt családjával, illetve közeli barátaival töltötte az idejét, rajtuk kívül senki nem tudott arról, hogy szerdán reggel megkezdi a büntetését. A Bors információi szerint Galambos nemcsak a nyilvánosság elől titkolta, mire készül, hanem azon szervezők előtt is, akikkel már fellépéseket egyeztettek le.

Megmondom őszintén, hogy nagyon csalódott vagyok. Lajcsi nemcsak engem, de a közönségét is cserben hagyta, hiszen nem szólt senkinek arról, hogy mikor megy be. Május elejére szerveztünk egy bulit. Igaz, csak szóban állapodtunk meg, vagyis nincs szerződésünk, de így is bíztunk egymásban, így elkezdtem értékesíteni a jegyeket. Most fizethetem vissza, buli pedig nem lesz, vagyis nettó bukó ez az egész. Átverve érzem magam, de hát nem tudok mit tenni. Ez van. Milliós a kár