A hercegi család, amelyet boszorkányátok sújt évszázadok óta

Bár a legtöbben a brit királyi családról szóló hírekkel vannak a leginkább tisztában – ami részben annak köszönhető, hogy a néhai II. Erzsébetet mérhetetlen érdeklődés és tisztelet övezte –, ám rajtuk kívül akadnak még más arisztokrata famíliák a világon. Dánia, Belgium, Norvégia, Svédország, Hollandia és Spanyolország mind királyi családdal büszkélkedhetnek, amelyeknek mára megfogyatkozott a hatalmuk, és kizárólag diplomáciai szerepük maradt. Az előbb felsorolt országokban így a monarchia államforma alakult ki az évek során, ahogy Monacóban, a világ második legkisebb államában is, ami hivatalosan a Monacói Hercegség nevet viseli.

Az ország élén II. Albert áll, aki az 1297 óta uralkodó Grimaldi-házhoz tartozik, amit 1160-ban Grimaldo Canella alapított Genovában – és amelynek egyes ágaiból kerültek ki a történelem során például Nizza urai, Beaufort márkijai, és számos püspök, érsek, illetve bíboros. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a monacói férfiág a 17. században kihalt, így a monacói hercegi család mára csak női ágon kötődik a Grimaldi-házhoz, így a Grimaldi nevet csak felvették. A famíliához nem egy legenda, meghatározó történelmi esemény fűződik, amelyekre úgy tűnik, a Netflix is ráharapott. A hírek szerint ugyanis a brit királyi család múltját feldolgozó A korona népszerűségét alapul véve hamarosan a monacói hercegi családról is kiadhatnak egy-egy produkciót.

Átkot szórtak rájuk

Mint kiderült, a 2005-ben elhunyt III. Rainier monacói herceg két unokája, a jelenleg uralkodó II. Albert unokaöccsei, Andrea és Pierre Casiraghi más családtagokkal együtt azt tervezik, hogy a Netflixszel karöltve különböző filmeket készítenek a monacói hercegi családról. Az első produkció forgatása már jövőre megkezdődhet, és legalább akkora sikerre számítanak, mint a brit királyi famíliáról szóló A korona esetében. Úgy tudni, a film a Grimaldi-család eredettörténetét dolgozza majd fel, ami a tervek szerint több nemzedéket is érint, bár az egyelőre nem tiszta, pontosan hány generációra fog kiterjedni. Az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a jelenkor eseményeit már nemigen fogják kivesézni, ahogy A korona esetében sem, amelynek hatodik, egyben utolsó évada Diana hercegné autóbalesetéről és az azt követő eseményekről fog szólni.

Ha a jelenkor történéseit nem is dolgozzák fel, a monacói hercegi család múltjában még így is találni számtalan említésre méltó történetet, amelyeket érdemes lenne film vagy sorozat formájában vászonra vinni. Köztük a Grimaldi-ház eredetét, ami azt követően vált uralkodóházzá Monacóban, hogy egy kalóz, Francois Grimaldi a bajtársaival együtt elfoglalta a monacói sziklán álló kastélyt 1297-ben. Örököse ugyan nem volt, így az unokatestvérei örökölték a trónt, élükön I. Rainier herceggel, aki a legenda szerint a 13. században elrabolt és megerőszakolt egy lányt, aki bosszúszomjasan úgy döntött, boszorkány lesz, majd generációkat sújtó átkot szórt a családra – miszerint egy Grimaldi soha ne találja meg az igazi boldogságot a házasságban, ami a családtagok szerelmi életében egyébként rendre visszaköszön.

Ezzel együtt nem kifelejtendő a család történelméből a jelenleg uralkodó II. Albert édesanyja, Grace Kelly. A hercegné, aki egyben Oscar-díjas amerikai színésznő volt, 1982-ben 52 éves korában szenvedett autóbalesetet Monacóban, feltehetőleg agyvérzést kapott vezetés közben. A halála sokként érte az akkori herceget, III. Rainiert, és egyesek a családra szórt boszorkányátokkal magyarázták azt is, ami Grace Kellyvel történt – illetve amivel II. Albertnek kellett később szembenéznie.

A pletykát Monacóban találták fel

„A pletykát Monacóban találták fel” – ezt maga III. Rainier herceg hangoztatta, ám akkoriban valószínűleg nem sejtette, hogy fia, II. Albert milyen magánéleti zűrökbe fog keveredni élete során. A 65 éves uralkodó már édesapja halála előtt egy igen szórakozott figura hírében állt. Ugyan kifejezetten félénk volt és a viselkedését esetlennek találták, ifjú korában több modellhez is gyengéd szálak fűzték, köztük Claudia Schifferhez és Naomi Campbellhez. Sőt, 1987-ben egy korábbi Playmate, Bea Fiedler azzal a történettel állt elő, hogy Münchenben egyéjszakás kalandba keveredett a herceggel, aki a fogával tépte le róla az alsóneműjét. Akkoriban azt állította, gyermeke született tőle, ám II. Albert nem ismerte el őt sajátjaként, és még az apasági tesztbe sem volt hajlandó belemenni.

A Fiedler által elmondottak nagy károkat okoztak a herceg hírnevének, és ugyan apja halálát követő első, már uralkodóként tett beszédében azt ígérte, a jövőben az erkölcs, az őszinteség és az etika vezérli majd, a feketeleves csak ezután következett. Egy hónappal később egy leleplező cikk jelent meg róla az egyik lapban, miszerint egy togói származású légiutas-kísérőtől, Nicole Coste-tól született gyermeke 2002-ben, Alexandre – akinek a telefonszámát később elkérte, amikor összefutottak egy repülőjáraton. Akkoriban elő is kerültek különböző jogi dokumentumok, amelyekből kiderült, a herceg elismeri őt gyermekeként.

Ám nem ő volt az egyetlen lehetséges utód, mivel 1992-ben indított apasági pert II. Albert ellen egy kaliforniai pincérnő, Tamara Rotolo, azt állítva, lánya, Jazmin szintén a hercegé – akivel elmondása szerint akkor volt viszonya, amikor 1991-ben Franciaországban nyaralt. A bíróság akkor még visszadobta az ügyet, majd évekkel később szedték újra elő, és 2006-ban DNS-tesztet végeztek, ami megerősítette: a herceg az apa, aki ezt követően már nyilvánosan is elismerte a gyermeket.

Ha minden állításra helyeselnék, több gyermekem lenne, mint bárki másnak a világon

– mondta egy barátjának II. Albert, aki egyszer azt is kijelentette, csak akkor fog megházasodni, miután az apja meghalt. Ez hat évvel III. Rainier herceg halála után, 2011-ben következett be.

A hercegné, aki menekült

II. Albert és a dél-afrikai származású olimpikon, Charléne Wittstock (azaz Charléne monacói hercegné) 2011-ben kötötték össze életüket, az esküvő 55 millió dollárba került, amelyen olyan hírességek tették tiszteletüket, mint a néhai Karl Lagerfeld. A hercegné a menyegző után azt nyilatkozta egy interjúban, hogy elalélt, amikor először találkozott a herceggel, aki Chanel és Armani ruhákat viselt – viszont nem sokkal később a hírnév átka visszacsapott. Úgy tudni, a hercegné legalább háromszor próbált visszaszökni Dél-Afrikába az esküvő előtti hetekben, valószínűleg amiatt, mert tudomást szerzett a herceg viszonyaiból született gyerekekről.

Az első kísérlete során odáig jutott, hogy menedéket kért Dél-Afrika párizsi nagykövetségétől, majd a következő alkalommal a biztonságiak tartóztatták fel a nizzai repülőtér felé vezető úton. Ekkor azt ajánlották neki, csak annyi ideig kell a családdal maradnia, amíg trónörököst nem szül a hercegnek – bár azt hivatalosan sosem ismerték el, hogy valaha meg akart volna szökni. A hercegi pár gyermekei, az ikerpár Jacques és Gabriella 2014-ben születtek meg, viszont a házasságukkal továbbra sem volt minden a legnagyobb rendben. A hercegné 2019-ben egy interjúban azt fogalmazta meg, a gyereknevelést kimerítőnek találta, és egyes napokon még mosolyogni is nehezére esett – ahogy a herceg ismételten felszínre kerülő szerelmi kalandjai szintén nyugtalanították.

Újabb per

II. Albertnek a 2020-as év végén újabb perrel kellett szembenéznie, mivel egy harmincas évei közepén járó, a bírósági iratokban csak Mariza S néven emlegetett brazil nő azt állította, lánya született tőle. Mint akkor kifejtette, 2004-ben egy Rio de Janeiró-i szórakozóhelyen találkoztak, és két héten át viszonyt folytattak. A herceg azt hazudta neki, egy kanadai diplomata, és Mariza S a kilétére csak akkor jött rá, amikor látott róla egy fotót a sajtóban – ám Charléne hercegné és II. Albert ekkor már párkapcsolatban voltak. A herceg ügyvédjei ugyanakkor úgy vélték, a nő nem mond igazat, ahogy az egyik tanácsadója is elképzelhetetlennek tartotta, hogy diplomatának adta volna ki magát, mivel mindig büszke volt királyi származására.

A herceg állítólagos félrelépésének tulajdonítják azt is, hogy a hercegné egy időben a feje egyik oldalán kopaszra nyíratta a haját, kvázi lázadásként. Nem sokkal később pedig már teljesen elhidegült férjétől, amit először akkor lehetett érzékelni, amikor 2021 tavaszán Dél-Afrikába utazott jótékonysági és természetvédelemhez köthető munkák kapcsán, ám odaérkezését követően már bejelentette, hogy súlyos arcüregfertőzést kapott, és 10 hónapon át haza sem tért. A hercegné egyedül töltötte 10. házassági évfordulójukat is, és ugyan addigra már sokan sejtették, másról lehet szó, mint betegségről, II. Albert szintén arról számolt be, hogy felesége egészségügyi problémákkal küzd.

A hercegné végül 2021 novemberében utazott vissza Monacóba, ahol nem időzött sokáig, mivel egyből Svájcba ment további kezelésre, így lemaradt Monaco nemzeti ünnepéről is. Ezt követően már csak 2022 tavaszán tért haza, majd májusban a férjével, Albert herceggel és ikreikkel együtt mutatkozott a monacói E-Prix-n, ez volt az első szereplése november óta. Egy testbeszédszakértő, Judi James akkori elemzése szerint a pár különösen nagy távolságot tartott egymástól az eseményen, illetve a hercegné kissé elszigeteltnek tűnt a család többi tagjától. A tekintete szomorú volt a róla készült fotókon, ami csak még inkább azt jelezte, érzelmileg mennyire elhidegült. Ahogy a hercegné egy tavalyi májusi interjúban kifejtette, az egészségi állapota még mindig törékeny, és az odáig vezető utat nehéznek, fájdalmasnak írta le. Bár a hercegi pár házasságának zátonyra futásával kapcsolatban márciusban újabb pletykák keltek szárnyra, jelenleg mindketten Monacóban élnek, és a kapcsolatuk megromlásáról szóló találgatásokat azóta hivatalosan is rosszindulatú pletykának minősítették.

Viszony viszony hátán

Nem II. Albert az egyetlen a családban, akinek van némi vaj a füle mögött, mivel nővérei, Caroline és Stephanie szintén vitték a család hírét. Előbbi például több hírességgel is randizott, köztük Rob Lowe-val, majd 19 évesen feleségül ment Philippe Junot-hoz, akitől két évvel később elvált. Második férje Stefano Casiraghi volt, akitől három gyermeke született, ám a férfi motorcsónak-balesetben életét vesztette. Harmadik férjétől, Ernő Ágost hannoveri hercegtől pedig tíz év házasság után búcsúztak el egymástól. Míg Stephanie a hagyományokkal szakítva egykori testőréhez, Daniel Ducruethez ment hozzá, akitől két gyermeke született. A férfi megcsalta őt, így később egy cirkuszi edző párja lett, akit egy nála tíz évvel fiatalabb, Adans Perest nevű akrobatáért hagyott ott, a kapcsolat 10 hónapon át tartott.

II. Albert édesapja, III. Rainier szintén tíz éven át folytatott viszonyt Gisele Pascal francia színésznővel, akivel még diákként ismerkedett meg az 1940-es években, mielőtt feleségül vette Grace Kellyt. Bár szóba került az esküvő, a kapcsolatuknak rossz híre ment, mivel III. Rainier testvére, Antoinette hercegnő – aki saját fiát szánta örökösnek – elterjesztette, hogy Gisele Pascal meddő. Míg III. Rainier édesanyjának, Sarolta trónörökösnőnek a házassága zátonyra futását követően egy hírhedt ékszertolvaj lett a szeretője – korábbi férjéről, Pierre de Polignac-ról pedig azt suttogták, hogy homoszexuális. Bár a III. Rainier herceget és ezzel együtt az egész Grimaldi-házat sújtott állítólagos boszorkányátok minden bizonnyal csak mendemonda, különös véletlen, hogy napjainkban a monacói hercegi család ranglétráján legmagasabb helyet elfoglaló arisztokraták szerelmi élete azóta is épp oly keszekusza, mint az elmúlt évszázadokban.

(Borítókép: Charlene monacói hercegnő és II. Albert monacói herceg Monacóban 2011. július 1-jén. Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)