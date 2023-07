Újabb rossz hírt közölt a rendőrség Madeleine McCann családjával

Ahogyan arról az Index is több ízben beszámolt, a McCann-ügyben már régóta vizsgálódnak több ország nyomozói, de mostanáig nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítaniuk, ki rabolta el a kislányt (akiről úgy vélik, hogy azóta már halott lehet). Az ügy legfőbb gyanúsítottja egy német pedofil, Christian Brückner, aki más bűncselekmények miatt most is börtönben van.

Az ügyben az elmúlt hónapokban többször is gondolták azt, hogy áttörés történhetett. Legutóbb néhány gyanús tárgy miatt az Arade folyó víztározójánál kezdtek el ismét vizsgálódni a német nyomozók, a helyi sajtó arról írt, hogy ruhadarabokat találtak. A víztározó nagyjából 50 kilométerre található az utolsó ismert helyszíntől, ahol a kislányt látták, és Brückner egyik kedvenc helye volt, amelyet állítólag a „saját kis paradicsomának” tartott. A keresést pedig akkor sem adták fel, amikor egy lengyel nő heteken át állította azt magáról, hogy ő Madeleine McCann.

A helyi Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) nyomozói annak ellenére, hogy a múlt hónapban több napot töltöttek Madeleine McCann nyomait keresve a víztározónál, nem jártak sikerrel. Így

a hatóságoknak ismét rossz hírt kellett közölniük a családdal, ugyanis most sem találták meg a lány holttestét.

Az továbbra sem világos, a nyomozók miért döntöttek úgy, hogy ilyen alaposan átkutatják a gát közelében lévő földterületet. A rendőrcsapatok módszeresen kivágták a fákat és eltüntették az aljnövényzetet, hogy felfedjenek egy területet, amely csak kis távolságra van a víztől – írja a Mirror.

Portugál források rámutatnak, hogy egy informátor konkrét tippet adott a rendőrségnek, amely szerint Brückner néhány nappal azután látogatott el a helyszínre, hogy a lány eltűnt a szobájából Praia da Luzban, ám semmit sem találtak a helyszínen, ami segíthetné a keresést. Ez egybevágott az elítélt pedofil 8000 videóból és képből álló geolokációs nyomaival, ennek alapján úgy gondolták, hogy ezek a nyomok együttesen indították el a keresést a helyszínen.

A hatóságok állítólag egy videokamerát és egy vízbe dobott fegyvert kerestek, de portugál rendőrségi források ezt gyorsan megcáfolták. Függetlenül attól, mit találtak a helyszínen, Axel Petermann vezető német bűnözői profilozó szerint érthető, hogy olyan helyen ástak, amely közel állt Brückner szívéhez.

A bűnelkövetők, akiket az évek alatt megismertem, hajlamosak olyan helyekre rejteni áldozataikat, ahol biztonságban érzik magukat, és fel tudják mérni a veszélyt. Ezek eldugott és titkos helyek, ahol megpihenhetnek és felmérhetik a kockázatokat. A keresés emiatt koncentrálódhatott erre a területre

– vélekedett Petermann.