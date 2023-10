Pápai Joci megszólalt Majka és Tóth Gabi csörtéjéről: Én is el tudok pattanni

Egy sajtóesemény keretében ismerhettük meg közelebbről a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának élő show-ba jutott versenyzőit, köztük Széchenyi Lilit, aki Széchenyi István ükunokája. Nem túlzás kijelenteni, hogy mestere, Pápai Joci megfogta vele az isten lábát, ám a többi versenyző is megszorongathatja őket.

Október 7-én és 8-án egy dupla élő show-val veszi kezdetét a Sztárban sztár leszek! idei évada, amelyben ezúttal is Majka, Tóth Gabi, Köllő Babett és Pápai Joci csapata száll szembe egymással. A mesterek a válogató során megküzdöttek azért, hogy a lehető legjobb versenyzőket válogassák össze, ám nehéz dolguk volt. Az idei évad ugyan némileg kedvezett nekik, mivel egy új szabályt vezettek be, amely szerint a középdöntőben a székről felállított énekesek közül plusz egy versenyzőt választhattak a mesterek, így a csapatuk idén négy főből áll.

Szombaton és vasárnap még azt láthatták a tévénézők, ahogy Majka és Köllő Babett válogatják ki a legígéretesebbeket a versenyzőik közül, így összeállt a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának teljes mezőnye. A TV2 egy sajtóesemény keretében tette lehetővé, hogy közelebbről is megismerhessük az énekeseket, illetve a versenyzőket segítő sztárfogattal is ejthettünk néhány szót.

Több kiesőnek intenek búcsút

Ahogy Till Attila, a Sztárban sztár leszek! műsorvezetője a rendezvény kezdetén bejelentette, Tóth Gabi és Majka betegség miatt nem tudnak jelen lenni, így a mesterek közül csak Pápai Joci és Köllő Babett állt a sajtó rendelkezésére. A műsorvezető emellett közölte, mivel a hétvégén két élő show-val jelentkeznek, az első adásban Majka és Köllő Babett csapata mérkőzik majd meg, míg a másodikban Tóth Gabi és Pápai Joci versenyzői – ez egyébként szintén egy újításnak tekinthető.

Izgalmas lesz a hétvége, hiszen már több játékostól el fogunk búcsúzni

– jegyezte meg az eseményen a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor.

Mint kiemelte, vasárnap a teljes lakosságot nézve több mint egymillióan voltak kíváncsiak a Sztárban sztár leszek!-re, amivel a múlt hét legnézettebb műsorává vált. Hozzátette, a hétvége amiatt is egyedülálló lesz, mivel kezdődik az Ázsia Expressz új évada, amitől szintén sikereket várnak.

Széchenyi Lili érdeklődik felmenői iránt

A rendezvényen lehetőségünk nyílt beszélni a Sztárban sztár leszek! idei évadának egyik legkülönlegesebb hangjával, Széchenyi Lilivel, aki nem mellesleg Széchenyi István, „a legnagyobb magyar” ükunokája. Ahogy a 19 éves lány az Indexnek elárulta, korábban hat éven át zongorázott, de csak 16 éves korában kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel, akkor még autodidakta módon. Mint mondta, végül azért fordult énektanárhoz, mivel úgy érezte, ugyan meglenne a hangi adottsága, de nincs tisztában a technikákkal. Elmondása szerint többször gondolkozott már azon, hogy jelentkezik egy tehetségkutató műsorba, főleg a külföldiekkel szemezett, ám úgy érzi, mostanra érett meg, hogy megmérettesse magát.

A versenyzővel kapcsolatban már a válogatón kiderült, hogy rokonságot ápol Széchenyi Istvánnal – akit a modern Magyarország egyik megteremtőjének tartanak –, viszont úgy véli, ennek ellenére ez nem ró rá semmilyen terhet.

Nagyon sok szó esett erről, ami el is indított bennem egy folyamatot, így mostanra még inkább érdeklődöm az iránt, milyen volt ő. Elkezdtem olvasni könyveket, amiket róla írtak, mivel eddig inkább csak eszmei, érzelmi oldala volt ennek a kötődésnek, meg nyilván az iskolában is tanultunk róla. Ennek ellenére ez nem rak rám terhet, inkább egy plusz, amire az emberek felkapják a fejüket, szóval ilyen tekintetben még pozitív oldala is van

– mondta Széchenyi, hozzátéve, bár egyelőre még nem tudott meg sok új információt üknagyapjával kapcsolatban, jelenleg egy olyan könyv keltette fel az érdeklődését, amiben azt feszegetik, hogy valójában nem öngyilkos lett, hanem megölték őt.

Ahogy a fiatal lány lapunknak kiemelte, a műsorba való jelentkezésekor bízott abban, hogy legalább a középdöntőig eljut. Versenytársai énektudásáról ő is a tévéből értesült, és volt egy pont, amikor aggódni kezdett, ám a színpadra lépés előtt azt érezte, végig tudja csinálni, be tud kerülni az élő show-ba. Mint mondta, kezdetben mindenképp Majka vagy Pápai Joci csapatába szeretett volna kerülni – ami össze is jött.

Először inkább Majka felé hajlottam, de nyitott voltam. Úgy voltam vele, hogy a színpadon úgyis érezni fogom. Aztán Joci annyira megnyerő volt, hogy valahogy egyértelmű volt a választás

– jelentette ki, megemlítve, nincs olyan előadó, akinek mindenképpen a bőrébe szeretne bújni a műsor folyamán, ahogy olyan énekes sem, akitől tartana, mivel mindent egy feladatnak fog fel, amibe belead majd apait-anyait.

A nagyon csajos előadók távolabb állnak tőlem, ahogy egy mulatós dalnak az előadása is, de ha az lesz a feladat, akkor azt százszázalékosan fogom teljesíteni. Ezért is jöttem ebbe a műsorba, mert kíváncsi vagyok, képes vagyok-e rá

– tette hozzá, kiemelve, Pápai Jocival is jól telik a közös munka, aki kvázi apaszerepben tűnik fel, mivel nagyon óvja őket, és ügyel arra, hogy ne hajszolják túl magukat, figyelve az egészségükre.

Pápai Joci szerint felköthetik a gatyájukat a mesterek

A Sztárban sztár leszek! idei évadával kapcsolatban az eseményen beszélgethettünk Széchenyi Lili mesterével, Pápai Jocival is, aki az Indexnek kifejtette, idén az új szabályrend jelenti a legnagyobb nehézséget a számukra, és hiába tűnnek rutinosnak, ez nekik is egy nagy újítás, mivel nem tudják, milyen meglepetéseket fog tartogatni majd a számukra. Mint ismert, az énekesnek eddig már kétszer sikerült megnyernie a Sztárban sztár leszek!-et, és idén is esélyt lát a győzelemre.

El kell, hogy vegyem a kedvét a mestertásaimnak, most se leszek egy egyszerű, könnyű falat, annyit megígérhetek. Rettenetesen tehetséges embereim vannak, nagyon különlegesek és sokszínűek, ami ehhez a műsorhoz egyébként nagyon is kell. Nem lennék a helyükben

– jelentette ki, megjegyezve, minden versenyzője kellőképpen meglepte őt a középdöntőben, és biztos benne, hogy a döntőbe kerülés is egy „nyílt sisakos verseny” lesz.

Az énekest emellett arról kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy Tóth Gabi és Majka az eddigi évadokban nem egyszer egymásnak feszült, míg ő mindig igyekezett „Svájc” maradni ezekben a szituációkban.

Nem szeretek feszült lenni. Azt gondolom, hogy erős egyéniségek vagyunk mindannyian, és a hosszú forgatási napokon mindenkiből máshogy jön ki a feszültség. Amikor épp nehéz pillanatok vannak, pattanásig feszül a helyzet, azt mindannyian másképp közelítjük meg. Én is el tudok pattanni, annak ellenére, hogy idén kimaradtam ebből. Mindenkinek határozott elképzelése van, így semmi baj nincs azzal, hogy két ember elmondja egymásnak tök nyíltan, mit gondol. Ez pedig talán még a műsornak sem tesz rosszat

– mondta, megjegyezve, ebből a szempontból nem tartja sem magát, sem Köllő Babettet erőtlenebb mesternek.

Ahogy Pápai kiemelte, nemcsak az ő, hanem társai csapatában is vannak erős versenyzők, de ettől lesz ez a verseny szép. Mint hozzátette, ez egy szerencsés helyzet, ahogy amiatt is hálás, hogy jó hangulat uralkodik a csapatában. Bár még izgatottak, arra számít, hogy a későbbiekben is könnyen megtalálja majd a közös hangot versenyzőivel.

(Borítókép: a Sztárban sztár leszek! élő show-ba jutott versenyzői. Fotó: Szollár Zsófi / Index)