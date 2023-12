Matthew Perry fortyogott a dühtől utolsó napjaiban

Mint megírtuk, Matthew Perry október 28-án a saját otthonában lelte halálát 54 éves korában, és azóta folynak találgatások azzal kapcsolatban, minek a következtében történhetett mindez. Erről a toxikológiai vizsgálat eredménye adhat pontos képet, ám a Page Six által megszerzett boncolási jelentésből már megtudhattuk, hogy a színész szervezetében opioid buprenorfin volt, aminek hatását a halálában szerepet játszó tényezők közé sorolták. Ahogy kiderült, Perry ketamininfúziós terápiát kapott, és a legutóbbi kezelés körülbelül másfél héttel a halála előtt történt. A szervezetében lévő ketamin azonban nem származhatott ebből az infúziós terápiából, mivel a gyógyszer felezési ideje három-négy óra, vagy annál kevesebb. A színész egyébként a tavaly megjelent memoárjában kitért a ketaminra, megemlítve, hogy nem szereti a szert, mivel amikor egy svájci rehabilitációs intézetben kezelték vele, úgy érezte, haldoklik tőle. Sőt, kijelentette, hogy a ketamin nem neki való, mivel másnap rosszul érezte magát.

A ketaminhasználattal kapcsolatban a Page Six megkérdezte Bankole Johnson doktor szakvéleményét is, aki megállapította, a színész rekreációs céllal használhatta a szert, ami együttesen fogyasztva a buprenorfinnal – amit később megtaláltak a szervezetében – kész katasztrófával ér fel. A Perry aneszteziológusa által elmondottak egybecsenghetnek az orvos szavaival, mivel a boncolási jelentés alapján úgy határozott, a színésznek nincs többé szükség a ketamininfúziós terápiára, mivel már nincs gond a depressziójával, így nem e célból fogyaszthatott ketamint. Perry egyik ismerősének elmondása szerint a halála előtti napokban kifejezetten jó hangulatban volt. A Page Six által közölt újabb részletek ugyanakkor az előbbiek mellett egyéb részleteket is feltárnak azzal kapcsolatban, hogyan teltek Perry utolsó napjai.

Egy halom gyógyszert találtak a lakásán

Ahogy a portál részletezi, az általuk megszerzett jelentésben az áll, hogy a színész a halála előtti hetekben dühös volt és gonoszan viselkedett, mivel tesztoszteron injekciókat kapott. Mindamellett, hogy Perry szervezetében a halálos dózisnak minősülő ketamin az opiodszerű buprenorfinnal keveredett – ami fájdalomcsillapításra és az opioidfüggőség kezelésére szolgál –, szedett egy készítményt fogyás céljából, egy másikat a cukorbetegsége miatt, illetve nikotinos nyalókát. A jegyzőkönyv alapján a férfi próbált leszokni a dohányzásról, asszisztense szerint napi két doboz cigarettát szívott el. Ezen kívül pedig megjegyezték, a színész életminőségének megőrzése érdekében erősen támaszkodott a felírt és vény nélkül kapható gyógyszerekre.

Az asszisztens hálószobájában több nyitott, üres, félig megtöltött gyógyszeres üveg volt, amelyet az elhunytnak írtak fel, valamint vény nélkül kapható gyógyszerek, vitaminok, emésztést segítő szerek, illetve többféle tablettával, kapszulával, cukorkával és leheletfrissítő pirulával töltött edények

– olvasható az orvosszakértői jelentésben, amelyben azt is megjegyezték, Perry fürdőszobájában vényköteles kenőcsök, emésztést elősegítő szerek és szájöblítők is voltak.

