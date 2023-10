Matthew Perry számtalanszor szembenézett a halállal

Az 54 éves korában elhunyt Matthew Perryre a hétvégén a jakuzzijában találtak rá holtan a hatóságok – közlésük szerint fulladás okozta a halálát, azonban még mindig sok kérdés merül fel az ügy kapcsán. Úgy tudni, a színész otthonában RX típusú gyógyszereket, antidepresszánsokat, szorongásoldó szereket és COPD-gyógyszereket is találtak a mentősök. Mint kiderült, a boncolást azóta már elvégezték, viszont az csak a toxikológiai vizsgálatból fog kiderülni, hogy Perry a halála előtt fogyasztott-e bármilyen szert. A káros szenvedélyek a színész egész életét megkeserítették, amivel ugyan a szórakoztatóiparban dolgozók tisztában voltak, viszont a rajongók nemigen szerezhettek tudomást arról, miféle démonokkal kellett megküzdenie napi szinten. Valószínűleg ez adhatta Perrynek a fő motivációt is arra, hogy egy memoárban elevenítse fel e nehéz időszakokat.

A Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyve még tavaly novemberben jelent meg, amelyben igen részletesen számol be drog- és alkoholfüggőségéről, amivel harminc éven át küzdött. A kötet kapcsán több interjút adott, köztük beszélgetett Diane Sawyerrel is, akivel megfosztotta, tizennégy éves kora előtt egyszer sem ivott, azonban miután legördített egy üveg bort, másképp látta a világot. Ez az élmény óriási hatással volt rá a későbbiekben.

A fűben feküdtem, és azt éreztem, a mennyországban vagyok. Azt gondoltam, a normális emberek minden bizonnyal így érzik magukat mindig

– magyarázta Perry, aki tizennyolc éves korától kezdve már mindennap ivott.

Már a Jóbarátok alatt súlyos függő volt

A színész a beszélgetés során emlékezett vissza arra, hogy 1997-ben kezdett el fájdalomcsillapítót szedni, miután balesetet szenvedett a Bolond szél fúj című film forgatása közben. Hozzátette, rá kellett jönnie arra, ha nem szed be 55 Vicodin tablettát, akkor rosszul lesz. Több orvost is meglátogatott abban az időben, és azt hazudta, erős migrénje van, vagy azt, hogy fáj valamije, így MRI-vizsgálatoknak is alávetették. Tette mindezt azért, hogy hozzájusson a fájdalomcsillapítóhoz. Sőt, hétvégente azért tért be eladó házakba, hogy megnézze, milyen gyógyszert tartanak a fürdőszobában, majd ellopta őket.

Mint korábban kiemelte, függősége akkor is súlyos méreteket öltött, amikor a Jóbarátok című sorozatban kezdett szerepelni. Alkoholproblémái terén már 24 éves korában elszaladt vele a ló – ugyan akkor még úgy vélte, meg tud birkózni káros szenvedélyével –, ám 34 éves korára még kevésbé tudott megálljt parancsolni magának. Korábban még azt mondta, ugyanakkor voltak józan időszakai, például a Jóbarátok kilencedik évada alatt. A gyógyszerekkel, a drogokkal és az alkohollal vívott küzdelmének az egészsége látta a kárát. Tizenötször járt elvonón, 65-ször volt detoxikálóban, az anonim alkoholisták hatezer gyűlésén járt, és mintegy 7–9 millió dollárt költött arra, hogy leszokjon. Számtalanszor kijátszotta a halált, viszont 2020-ban öt percre valóban a klinikai halál állapotába került.

Két százalék esélye volt a túlélésre

Ahogy arról Perry a korábbiakban beszámolt, 2018-ban a túlzott szerhasználat miatt kilyukadt a vastagbele, az orvosok pedig csak két százalék esélyt adtak neki a túlélésre. Két hétig kómában volt, összesen öt hónapot töltött kórházban, és kilenc hónapon át sztómazsákot kellett használnia.

Egy ECMO-nak nevezett gépre tettek, amely a szív és a tüdő működéséért felel. Sokszor ezt úgy is hívják, hogy »üdvözlégy, Mária-gép«, mert ezt szinte senki sem éli túl.

Miután hazakerült a kórházból, egy ápolónővel és egy gondviselővel élt együtt.

Ópiátokat írtak fel neki az orvosok, ám nem olyan mennyiségben, ami elegendő lett volna a számára, így drogdílerhez fordult, hogy fájdalomcsillapítóhoz jusson – és később újra elvonóra került, mivel túl sok gyógyszert szedett be. Ahogy Perry a memoárjában kifejtette, 2020-ban aztán ismét veszélybe került az élete. Épp egy svájci klinikán kezelték a függősége miatt, amikor egy rutinműtét során komoly hibát vétettek. Az orvosok 1800 milligramm fájdalomcsillapítót és ketamininfúziót adtak neki naponta, ám az operáció miatt altatót is kapott, ezen szerek együttes hatása miatt pedig leállt a szíve öt percre. Ekkor átszállították egy másik kórházba, ahol újraélesztés közben eltörték nyolc bordáját.

Azt mondták nekem, hogy a svájci srác nagyon nem akarta, hogy a Jóbarátok színésze meghaljon a műtőjében, emiatt folytatta az újraélesztést öt percig, szó szerint ütötte a mellkasomat. Ha nem lettem volna a Jóbarátokban, vajon megáll három percnél? A Jóbarátoknak köszönhetem az életem?

– fogalmazta meg a kötetben a színész, akit összesen tizennégyszer kellett megműteniük az orvosoknak, utoljára tavaly januárban.

Perryt a halálközeli élmények ébresztették rá arra, hogy törődnie kell az egészségével, így többek között leszokott a dohányzásról – korábban megesett, hogy napi 60 szál cigarettát szívott el. A halála előtti hónapokban több interjút is készítettek vele, amelyekben rendre azt állította, káros szenvedélyeinek búcsút intett, ami nagy érdem azt figyelembe véve, hogy harminc éven át mérgezte magát különféle szerekkel. Bár 2018-ban és 2020-ban súlyos egészségügyi gondjai adódtak, már ezt megelőzően is könnyen kerülhetett volna ilyen helyzetbe a beszedett tucatnyi tabletta következtében, vagy akár a 65 detoxikálóban töltött alkalom során. A színész számára akkor futott igazán a szekér, amikor még a Jóbarátokat forgatta, ám hiába volt sikeres, a szürke hétköznapjait a függőség okozta démonok tették még borúsabbá, amelyek haláláig kísértették őt.