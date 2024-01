Kiderült, melyik lett 2023 legnézettebb műsora

A TV2 közleménye szerint a csatorna a tavalyi évben a 18–49 évesek és a teljes lakosság körében is az első helyen végzett mind teljes napon, mind főműsoridőben.

Ahogy a TV2 a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatában kiemelte, míg ők 2023-ban 10 százalékos átlag-közönségaránnyal végeztek az első helyen a 18–59 évesek körében, addig az RTL-nél ez az arány 7,2 százalékra volt tehető.

Mint írták, főműsoridőben is a TV2 érte el a legmagasabb éves átlagot, amire a 18–59 évesek körében legutóbb 2001-ben, 22 évvel ezelőtt volt példa.

Közlésük szerint 2022 októberében kezdtek el jobb eredményeket elérni főműsoridőben, és azóta egy olyan hónap volt, 2023 júniusa, amikor nem az első helyen végeztek.

Emellett kiemelték, a második helyen lévő RTL-t követően a dobogó harmadik fokán zárt a szintén a TV2 Csoporthoz tartozó Mozi+, és jól telesítettek a SuperTV2, a Prime, illetve a Spíler1 és Spíler2 csatornák is. Előbbi kettő szintén a top tízbe került.

A közleményben az előbb felsoroltak mellett kitértek az év legnézettebb műsorára is, ami tavaly a Zsákbamacska március 12-én adásba került nyitóepizódja volt 1,3 milliós átlagnézettséggel a teljes lakosság körében.

Az év legnézettebb filmje a 18–59-es korosztályban a december 24-én a TV2-n vetített Reszkessetek, betörők! lett. A kábelcsatornák tekintetében pedig a 2023. január 1-jén a Mozi+-on sugárzott Halálos iramban: Hobbs & Shaw című akciófilmet nézték a legtöbben a 18–59 évesek körében.

Ahogy megfogalmazták, tavaly a legmagasabb nézettségi eredményeket a saját gyártású műsorok érték el.

Hozzátették, a TV2-n a 2023 szeptembertől decemberig terjedő időszakban a főműsoridőben adásba került összes saját gyártású produkció az idősávja legnézettebbje lett a 18–59 éves korcsoportban a szezonátlagokat tekintve – köztük A Nagy Ő, az Ázsia expressz, a Dancing with the Stars, a Farm VIP, a Kőgazdag fiatalok, a Mutasd a hangod!, a Párharc, a Séfek séfe, a Szerencsekerék, a Sztárban sztár leszek!, továbbá a Mokka, a Mokkacino, a Tények és a Tények Plusz.

Mint megjegyezték, a TV2 Play 2023-ban több mint 90 millió videóindítással zárt, a legerősebb hónapban körülbelül 15 millióan kattintottak a felvételekre, és a legnézettebb napon 1 328 143 videóindítást generáltak a nézők.

A legnépszerűbb műsor a Dancing with the Stars volt 7,5 millió kattintással, a Sztárban Sztár és a Sztárban Sztár leszek! együttesen több mint 11 milliót ért el, míg A Nagy Ő közel 5 milliót. A közlemény szerint a Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary sok fiatalt vonzott be, így a műsor kapcsán a videóindítások 26 százalékát a 18–29 éves korosztály hozta, közel negyedét (22 százalék) pedig a 30–39 éves korcsoport.