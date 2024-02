Így teltek III. Károly napjai elvonulva a világtól

A brit uralkodó a norfolki Sandringham-birtokon töltötte ideje nagy részét az elmúlt egy hétben, miután megkapta első rák elleni kezelését Londonban. Egyes informátorok nemrég bővebb információt is adtak arról, mivel teltek a király napjai Norfolkban.

Egyszerre szorult össze Nagy-Britannia lakóinak szíve, miután a Buckingham-palota egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy rákkal diagnosztizálták III. Károlyt. A király ezt megelőzően egy műtéten esett át prosztatamegnagyobbodás miatt, amely során a rákos sejteket észlelték. Közlésük szerint a találgatások elkerülése végett nem osztják meg a nyilvánossággal, a kór mely fajtájáról van szó, ám azt leszögezték, hogy nem prosztatarák. Azóta már megszólalt egy specialista is, aki kifejtette, az uralkodó korában a prosztatarák mellett a húgyhólyagrák a második leggyakoribb betegség – de az is megeshet, hogy a rák egy teljesen más formájáról van szó. III. Károly már túlesett első kezelésén, és köszönetét fejezte ki a sok jókívánsággal kapcsolatban, amit kapott.

A diagnózisáról szóló hírek hallatán kisebbik fia, Harry herceg is hazalátogatott, hogy egy rövidebb találkozó erejéig az apjával lehessen, mielőtt még a norfolki Sandringhambe utazik. A királyon kívül ezen a birtokon – feltételezhetőleg az Anmer Hallban – pihen jelenleg a hasi műtéten átesett Katalin hercegné is, aki Vilmos herceggel, illetve gyermekeikkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel együtt érkezett ide. III. Károlyt helikopterrel szállították a Buckingham-palotából a norfolki Sandringham-házba február 6-án, ahol egy hetet töltött, február 13-án tért vissza Londonba a további kezelésekre. Egyes informátorok elmondása szerint ugyan a gyógyulás az első, az uralkodó mindent megtett annak érdekében, hogy ne unatkozzon.

Mint ismert, III. Károly igazi munkamániás hírében áll, aki a rákkal vívott harca ellenére továbbra is kész ellátni a királyi szerepkörrel együtt járó papírmunkát. Bár a hivatalos eseményeken egy darabig nem fog részt venni – így Kamilla királyné, Vilmos herceg, Anna hercegnő, Eduárd herceg és Zsófia hercegné helyettesítik őt –, a Daily Mail információi szerint a király elég jól van ahhoz, hogy néhány személyes találkozón vegyen részt a brit fővárosban.

Nem bírja az unalmat

Ahogy a lap írja, III. Károly a Sandringham-házban való tartózkodása során sem feledkezett meg a munkáról. Bennfentesek arról számoltak be, hogy gyakran viccelődnek azon, a király hamarabb futja át a fontos dokumentumokat tartalmazó piros dobozát, mint hogy elfogyassza a reggeli főtt tojását.

Az unalom az egyik legnehezebb dolog a számára

– mondta az uralkodó egyik ismerőse.

III. Károly norfolki ottléte alatt megfordult a Szent Mária Magdolna-templomban, ahol istentiszteleten vett részt az elmúlt két hétvégén. Ahogy az informátorok kifejtették, a király vélhetően sétálással és festéssel ütötte el az idejét a Sandringham-házban, azonban nehezére esik lazítani. Úgy tudni, az uralkodó nagy kedvence a néhai kanadai énekes, Leonard Cohen, akinek szereti hallgatni a lemezeit – különösen a Take This Waltz című dalt, amit nagyon megindítónak tart –, így temérdek szabadidejében hódolhatott ennek a szenvedélyének is.

Több házban is megfordulhat

A Sandringham-házon kívül a birtok egy másik ingatlana is különösen közel áll III. Károlyhoz, a főépülettől három kilométerre lévő Wood Farm. Ez volt az egyik kedvenc búvóhelye néhai édesanyjának, II. Erzsébetnek, illetve édesapja, Fülöp herceg itt élt, miután nyugdíjba vonult. A herceg csinosította ki a házat, festette le a falakat, illetve tervezte újra a konyhát és a hálószobát. Az öt hálószobával rendelkező ingatlanból kilátás nyílik a tengerre, illetve tartozik hozzá istálló és fácánvadászatra alkalmas területek – úgy tudni, a néhai királynő szarvasgombát is termesztett az ingatlan környékén.

A Wood Farm korábban egy szimpla parasztház volt, és Marsh Farmként emlegették a helyiek. 1919-ig V. György király és Mária királyné legfiatalabb fia, János herceg lakott itt, aki epilepsziás rohamokkal küzdött, ezért ideküldték őt, hogy nyugodtabb körülmények között élhessen. II. Erzsébet és családja csak 1967-ben kezdte el használni a házat, ami azért volt csalogató a számukra, mivel a főépülettel ellentétben itt nem áll rendelkezésre óriási személyzet – sőt az alkalmazottaknak még egyenruhát sem kell viselniük. Itt igazi családként élhetett II. Erzsébet és Fülöp herceg, a királynő még főzött és mosogatott is. III. Károly pedig ifjú korában partikat rendezett a házban, de később is gyakran látogatott ide vissza.

A Wood Farm mindemellett vendégházként üzemel a látogatók számára. Gyakran fordul meg itt az ünnepek alatt Sára hercegné, aki nem vehet részt a királyi család karácsonyi ünnepségén a Sandringham-házban, mióta elvált férjétől, András hercegtől, viszont így legalább a gyerekei közelében lehet. Továbbá ebben a házban szállásolták el Katalin hercegnét, amikor épp a birtokon tartózkodott a Vilmos herceggel való kapcsolatának hajnalán.

(Borítókép: III. Károly és Kamilla királyné a Sandringham-birtokon templomba menet /Fotó: Getty Images)