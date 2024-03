Taylor Swift miatt változott meg a férfiideál

Számokban szinte mérhetetlen, mekkora befolyása van jelenleg Taylor Swiftnek, aki már 2023 márciusa óta a The Eras Tour elnevezésű produkciójával járja a világot. Az énekesnő iránti érdeklődés egyre csak hatványozódik, amit mi sem érzékeltet jobban, minthogy a Time magazin 2023-ban az év emberének választotta őt, majd rekordot döntött az idei Grammy-gálán – miután nála többször még senki nem tudott nyerni az év albuma kategóriában. Ahogy az is árulkodó, hogy a 2024-es Super Bowlon inkább terelődött rá a hangsúly, mintsem a megmérkőző két amerikai focicsapatra. Napokig szólt arról a fáma, hogy a világ másik felén, Tokióban koncertező énekesnő vajon odaér-e a meccs kezdetére Las Vegasba, hogy élőben biztosíthassa támogatásáról párját, Travis Kelce-t, aki a Kansas City Chiefsben játszik – ahogy azt is kiszámolták, amióta a felek ismerik egymást, mennyire szennyezte a környezetet Swift a túlzott magánrepülőgép-használattal.

Egy világ drukkolt az előadónak, hogy sikerüljön végrehajtani a lehetetlennek hitt küldetést, ami meg is történt, és annak ellenére, hogy szerelmének csapata, a Kansas City Chiefs lett a legeredményesebb a döntőben, a hírek kizárólag Travis Kelce és Taylor Swift románcáról szóltak. Kétségtelen, hogy kettejük kapcsolata, ami ráadásul ennyire a nyilvánosság előtt zajlik, óriási hatással bír – aminek nyilván az is valamiképp részét képezi, hogy a népszerűségük által generált hullámra sokan próbálnak felülni. Taylor Swift jelenlegi párválasztása viszont eltér a korábbiaktól, mivel Kelce előtt többnyire olyan férfiakkal volt kapcsolatban, akikre inkább a jókisfiús imidzs illett, vékony testalkatúak és babaarcúak voltak. Közéjük tartozott például Harry Styles, Calvin Harris, Joe Jonas, Taylor Lautner, illetve legutóbbi exe, Joe Alwyn. Míg Travis Kelce karaktere az előbb felsorolt hírességek kvázi ellentéte: nagydarab és izmos, ami biztonságot sugároz.

A közösségi médiában tapasztaltak szerint az énekesnővel egyetemben a rajongók ízlése is teljesen megváltozott, köszönhetően neki. A TikTokot már elárasztották olyan videókkal a fiatal lányok, amelyekben azt taglalják, hogy csatlakozva a „trendhez”, ők is inkább egy olyan erős férfit választanának maguk mellé, mint Taylor Swift.

Most abban a korszakban élünk, amikor a Z generáció, amelyik korábban a sovány srácokat kedvelte, olyan férfiak felé vonzódik, akik meg tudják védeni őket. Taylor Swiftnek nagy része volt ebben a tendenciában azáltal, hogy összejött Travis Kelce-szel

– hallható a platformon közzétett egyik videóban.

Erre a jelenségre az a magyarázat született, hogy a történelem során a férfiak voltak a harcosok és a védelmezők, ám erre az attitűdre napjainkban már nincs igazán szükségük. Az ősi ösztönök ennek ellenére továbbra sem koptak ki, így többnyire jelenleg is azok a férfiak vonzóbbak a nők számára, akik erős karakternek számítanak. Sőt, még az is felvetődik, hogy az animációs filmekben is a bátor hercegért rajong mindenki, aki harcolt Csipkerózsikáért és megölte a sárkányt. Szintén ehhez a jelenséghez fűződik egyébként a TikTokon twink erasure-ként emlegetett elmélet, amely szó szerint a twink eltörlését jelenti. A felületen elsősorban babaarcú és karcsúbb testalkatú férfiakat neveznek twinknek, ám Taylor Swift és Travis Kelce románcának felszínre törése elsöpörni látszik ezt a korábbi férfiideált.

Barátok vagy rajongók?

A Taylor Swift-jelenség már sokak figyelmét felketette, és több kurzus indult a különböző egyetemeken, hogy vizsgálják az énekesnő dalszövegeit, illetve a történetmesélési technikáit. Ezen intézmények közé tartozik a New York-i Egyetem Clive Davis Intézete, a Texasi Egyetem, a Stanford Egyetem, a Floridai Egyetem, a Harvard Egyetem és a Kaliforniai Egyetem (Berkeley). Ezenkívül az énekesnő popkultúrában betöltött szerepe és annak hatásai a kutatók fantáziáját is megmozgatták – ezeket február 11. és 13. között vitatták meg a Melbourne-ben megrendezett Swiftposium konferencián, amelyre körülbelül 400 tudományos dolgozatot nyújtottak be 78 kutatóintézettől. A tudományos értekezések között volt zenetudományi, a gendert tanulmányozó, de közgazdasági, jogi, várostervezési, és még orvostudományi előadás is. Beszéltek a streamingjogdíjakról, a zenei tulajdonjogról, a nőgyűlöletről és az eltörléskultúráról is.

Dr. Georgia Carroll például arról beszélt, az énekesnő titka az, hogy egész karrierjét azzal töltötte, hogy rajongói azt gondolják, a barátai – intenzív velük a kapcsolata, így emberek tömegei érzik úgy, hogy együtt nőttek fel vele. A konferencián Elvis Presleyvel, Michael Jacksonnal, Madonnával és Beyoncéval egy lapon emlegették Swiftet, akit nemzedéke legjobb dalszerzőjének és előadójának tartanak. Sőt, a Swiftposium mellett létezik egy másik rendezvény, a Swiftonomics, amely Swiftnek a gazdaságra gyakorolt hatását vizsgálja, s az igencsak jelentős.

Legutóbb az a hír röppent fel, hogy Szingapúr kizárólagossági megállapodást kötött az énekesnővel arról, hogy sehol máshol ne léphessen fel Délkelet-Ázsiában. Bár ez még nem nyert hivatalos megerősítést, a Fülöp-szigeteki külügyminisztériumhoz már eljutott a híresztelés. Srettha Thavisin thaiföldi miniszterelnök elmondása szerint a szingapúri kormány körülbelül 3 millió dollárt ajánlott fel Swift csapatának minden egyes szingapúri koncertért, cserébe pedig azt kérték, hogy a The Eras Tour alatt sehol máshol ne lépjen fel Délkelet-Ázsiában. Ez a lépés nem feltétlen meglepő, mivel a szingapúri turnéállomások nagy gazdasági lökéssel jártak, a becslések szerint akár 500 millió dollárnyi turisztikai bevételt generálhattak a városállamnak.