Ő valójában a királyi család fekete báránya

A brit királyi család egy olyan zárt közeg, amelynek belső körébe bekerülni nehezen, ám onnan kikerülni már sokkal könnyebben lehet. Utóbbin ment keresztül az elmúlt időszakban többek között András herceg, akit szexuális zaklatással vádolt meg Virginia Roberts Guiffre – majd a Jeffrey Epstein-akták miatt került elő a neve ismét –, illetve Harry herceg és Meghan Markle. Ugyan András herceg esetében elmondható, hogy a botrány viszonylag kezd elhalni körülötte, a sussexieket illetően viszont egy furcsa görbe figyelhető meg. A netflixes sorozatuk, illetve a királyi sarj önéletrajzi könyve, a Tartalék megjelenését követően nagy ellenszenvet tanúsítottak velük szemben, ami azóta hol elhalóban, hol felemelkedőben van. Legutóbb a herceg peres ügyei miatt kerültek ismét porondra, ám a famíliát érintő legfrissebb botrány nem hozzá fűződik, hanem Katalin hercegnéhez.

Mint ismert, a jövőbeli királyné azért folyik a csapból is jelenleg, mivel az anyák napja alkalmából – az Egyesült Királyságban március 10-én ünneplik – az Instagram-oldalukra kiposztolt képet megszerkesztette. Emiatt több képügynökség is levette kínálatából a fotót, és ugyan a hercegné elismerte, hogy amatőr fotósként szokott kísérletezgetni a szerkesztéssel, egy királyi szakértő elmondása szerint a britek egy részének megrengett a bizalma benne emiatt. Harry herceggel ellentétben ugyanakkor Katalin hercegné a baklövése következtében nem vált közvetlenül a királyi család fekete bárányává. Sőt, a família egyéb tagjait számításba véve nem is Harry herceg az, aki a legnagyobb foltot ejtette a monarchia hírnevén.

35 évvel ezelőtt a királyi család nehéz napokat élt át, ami Alexandra hercegnő és Angus Ogilvy fiatalabb gyermekéhez, Marina Ogilvyhez köthető, aki igen kicsapongó életet élt. Mint ismert, Alexandra hercegnőnek két testvére van, Eduárd és Mihály kenti hercegek, akik mind II. Erzsébet királynő első unokatestvérei. Marina Ogilvynek pedig maga III. Károly a keresztapja, így közeli kapcsolata van a família prominens tagjaival. Annak ellenére viszont, hogy a jelenleg 57 éves Ogilvy kivételezett helyzetben érezhette magát már fiatalkora óta, közel az arisztokraták legfelsőbb rétegéhez, ez inkább nyomásként nehezedett rá.

A fekete bárány

Marina Ogilvy 1989-ben pedig olyat tett, ami nem volt méltó a királyi család egyik tagjához sem. Összejött Paul Mowatt fotóssal, akit a szülei nem voltak hajlandóak elfogadni, majd teherbe is esett, ekkor 23 éves volt. A szerelem annyira elvakította, hogy otthagyta a tekintélyes Guildhall School of Music intézményt, hogy a férfihoz költözhessen. Ahogy arra Ingrid Seward brit író a My Mother and I című könyvében kitért, Ogilvy szülei dühvel teltek el, amikor értesültek a hírről, ám volt valami, ami miatt még annál is inkább aggódtak.

A lányukban való csalódottságukat csak fokozta az aggodalom, hogy milyen hatással lesz Marina viselkedése a királyi családra. Marina szerint az anyja azt mondta neki, hogy menjen el abortuszra, vagy menjen férjhez

– olvasható a kötetben.

Végül a házasságra esett a választásuk, amire még azelőtt sort kerítettek, hogy megszületett volna az elő gyermek. Az író megfogalmazása szerint a helyzetet még inkább bonyolította, hogy Ogilvy igyekezte valamiképp megbosszulni, amiért nem támogatták a kapcsolatát Paul Mowatt-tel, így eladta a lapoknak az erről szóló történetet. Sőt, olyan kitalált mesékkel állt elő, hogy a szülei kidobták őt az otthonukból, ami odáig fajult, hogy a tévében kezdett el könyörögni édesanyjának és édesapjának, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot. 1990-ben pedig egy magazin hasábjain tűnt fel, amint korona van a fején, és corgikkal van körülvéve – ezáltal valamiképp kigúnyolva a monarchiát. Seward ezzel kapcsolatban megjegyezte a kötetben: ez a királyi család sötét oldala, míg a képeslap másik fele inkább a turisták részére van fenntartva.

Nem tartott örökké

Ogilvy ugyanakkor hiába kardoskodott kapcsolatáért, és vette fel a harcot a családjával, a házassága hét év után, 1997-ben véget ért a fotóssal. Ez idő alatt két közös gyermekük született, Zenouska és Christian Mowatt. Míg Ogilvy jelenleg a 49. helyet foglalja el a trónöröklési rendben, addig gyermekei az 50. és az 51. a rangsorban. Ugyan a jelenleg 57 éves, zenészként és tanárként dolgozó Marina Ogilvy végül ki tudott békülni a szüleivel, többször is kihúzta a gyufát a királyi családnál.

Kiderült többek között, hogy a Windsor Great Parkban található ingatlanjának bérleti díját állami juttatások segítségével fedezi, ami különösen szúrta az akkor még herceg Károly szemét. Sőt, II. Erzsébetnek sem tartozott kifejezetten a kedvencei közé – Ogilvy múltját tekintve érthető okokból. Seward visszaemlékezése szerint évekkel ezelőtt a néhai uralkodó az unokatestvérével, Lady Elizabeth Ansonnal együtt nézte át azon listát, amelyen azok neve szerepelt, akik az adott évben karácsonyi képeslapot kapnak a családtól. Az írónő kiemelte, amikor elérkeztek Marina Ogilvy nevéhez, a királynő nemes egyszerűséggel kihúzta őt – ami hűen érzékelteti, mekkora sebet ejtettek rajtuk az évtizedekkel ezelőtt történtek.

(Borítókép: Camilla cornwalli hercegnő, Károly walesi herceg, György cambridge-i herceg, Vilmos cambridge-i herceg, Katalin cambridge-i hercegnő, II. Erzsébet királynő, Harry herceg és Fülöp edinburghi herceg a Buckingham-palota erkélyén 2015. június 13-án Londonban, Angliában. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)