P. Diddy milliárdokat herdál el, de lassan nem lesz miből

Sean Combs, művésznevén P. Diddy vagy Puff Daddy a legtöbbünknek az I'll Be Missing You című dal előadójaként lehet ismerős, azonban a rappernek már egy ideje nem a zenei tevékenysége jelenti a fő betevőt – ahogy nem is a karrierje kapcsán hallunk róla mostanában. A rappernél még március végén tartottak házkutatást a szövetségi belbiztonsági nyomozók ügynökei és más bűnüldöző szervek. P. Diddy a történteket boszorkányüldözésnek nevezte, ugyan már nem először gyűlt meg a baja a törvénnyel. Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Combs 2017 óta néz szembe különböző vádakkal, amikor is volt szakácsa, Cindy Ruela szexuális zaklatás miatt jelentette fel őt, majd 2019-ben sikerült peren kívül megegyezniük. Ezt követően 2023 novemberében érkezett a következő hidegzuhany az előadó számára, amikor volt párja, Cassie Ventura keresetet nyújtott be ellene, miszerint az együtt töltött 12 évük alatt rendszeresen megverte és megfélemlítette őt.

Azt állította, az ismert zenész alkohollal tartotta ellenőrzés alatt, és arra kényszerítette, hogy férfi prostituáltakkal szexeljen. A vád szerint a rapper köthető Kid Cudi autójának a felrobbantásához is, mivel akkoriban Ventura épp vele volt együtt. A feleknek végül sikerült peren kívül megegyezniük, ám a rapperrel szemben napokkal később további két keresetet nyújtottak be szexuális zaklatás miatt – aminek hatására lemondott az általa alapított tévéhálózat, a Revolt elnöki posztjáról. Később, 2023 decemberében azzal vádolták meg, hogy 2003-ban megerőszakolt egy 17 éves lányt, majd idén februárban Rodney "Lil Rod" Jones producer indított ellene eljárást, kijelentve, Combs kábítószerekkel elkábította és szexuálisan zaklatta őt. P. Diddy eddig minden vele kapcsolatban felmerült vádat tagadott, a sorakozó peres ügyek pedig komoly költséget róhattak rá – ráadásul a napokban a fiát szintén szexuális bántalmazással vádolták meg –, ám az előadó még ennek ellenére is úgy él, mint Marci Hevesen.

Az adatok szerint P. Diddy 35 millió dollárt, azaz jelenlegi árfolyamon 12,6 milliárd forintot költ el egy évben, ám ehhez eddig sem a zenei karrierje biztosította az alapot. Közel húsz éven át a Diageo italóriással való együttműködése jelentette a legnagyobb pénzforrást a számára. Előbb 2007-ben a Cîroc vodkamárkában – majd 2013-ban a DeLeón tequilamárkában – lett 50 százalékos részesedése, illetve további pénzkeretet kapott arra, hogy reklámozza a brandet, ami összesen évi 15 millió dollárt hozott a konyhára neki – ezt az összeget egyébként főleg bulizásra verte el. A rapper 2023 májusában indított pert a cég ellen, azt állítva, a többi hírességhez, köztük George Clooneyhoz képest más bánásmódban részesült az etnikai hovatartozása miatt. A vállalat elmondása szerint 2007 óta 1 milliárd dollárt fizettek ki az előadónak, aki idén januárban végül visszavonta a keresetet. A Diageóval való viszonya ugyanakkor végleg megromlott, a cég idén visszaszerezte teljes részesedését, így a rapper óriási összegtől esett el.

Hasonló bukást jelentett a számára a 2013-ban több másik befektetővel együtt létrehozott Revolt tévécsatorna, ami egy időben biztos jövedelmet jelentett a számára. 2013-ban a Forbes arról számolt be, hogy a részesedése 50 százalék feletti, és azt becsülték, hogy akár évi 12,5 millió dolláros bevételre is szert tehetett a Revoltból. A volt párjával, Cassie Venturával való pereskedés következtében azonban lemondott elnöki posztjáról a csatornánál, részesedését pedig egy névtelen vevőre ruházta át egy meg nem nevezett összegért. Az életéről a Hulu streamingszolgáltatónak készített reality-műsort szintén elkaszálták, illetve az általa megalapított, fekete közösséget támogató Empower Global céggel is sok vállalat szakította meg a kapcsolatot. A legnagyobb csapást viszont a Bad Boy Records kiadótól való megválás jelenthette a számára, amiben 50 százalékos részesedése volt. A becslések szerint 2001-ben 100 millió dollárért adta el a Warner Brothers Music-nak, ehhez a kiadóhoz tartozik egyébként Notorious B.I.G. rapper és Machine Gun Kelly.

A vállalkozása ment a süllyesztőbe?

P. Diddy az elmúlt években több projektbe is belevágott, köztük a 2016-ban 70 millió dollárért eladott ruhamárkáját, a Sean Johnt próbálta meg újjáéleszteni, miután 2021-ben 7,5 millió dollárért vásárolta vissza, ám azóta nem adtak ki új termékeket – bár a korábbiak még elérhetőek az Amazonon. A rapper emellett több cégben is érdekeltté vált, amelyekről nem sokat tudni, így nehéz megsaccolni, körülbelül mekkora vagyona lehet jelenleg. A becslések szerint 800 millió dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon 286,4 milliárd forintra rúghat.

Az előadó tulajdonában ráadásul számtalan méregdrága ingóság van, köztük egy Gulfstream 550 típusú magánrepülőgép, amely több mint tízezer kilométert tud megtenni egy tankkal. A jármű 60 millió dollárjába kerülhetett, ám annak fenntartási költségei évi 3,5 millió dollárra – 1,2 milliárd forintra – szökhetnek. A repülőn kívül régóta sejtik, hogy egy jachtja is lehet, ám úgy tudni, csak bérli a hajót – amire heti 300 ezer dollárt, a hírek szerint pedig évi 1 millió dollárt – 357,7 millió forintot – költhet el összesen. Mindemellett két otthona van: egy 35 millió dollárt érő, vízparti háza Miamiban, illetve egy 40 millió dolláros kastélya Los Angelesben, amelyek évente 5 millió dollárnyi terhet róhatnak rá. A kiadásoknak itt még nincs vége, mivel P. Diddy rendelkezik további két jelzáloghitellel, amelyek összege közel 100 millió dollárt tesz ki. 2029-ben és 2036-ban fognak lejárni, de addig is évi közel 8,5 millió dollárjába – 3 milliárd forintjába – fájnak.

A rapper egyébként nemcsak a drága ingatlanokat, hanem az egyéb holmikat is kedveli. 2018-ban például 21,1 millió dollárért vette meg Kerry James Marshall egyik festményét – fekete előadó azóta sem fizetett ki ennél többet egy efféle műalkotásért. P. Diddy ezen kívül az ékszerek rabja, és rendelkezik többek között egy 300 ezer dolláros – 107 millió forintos – Richard Mille karórával, egy 30 karátos gyémánt gyűrűvel, illetve egy 500 ezer dollárt – 178 millió forintot – érő gyémánt nyaklánccal.

Sok gyerek, nagy költség

Az 54 éves előadónak hét gyermeke van, a legelső 1993-ban született Misa Hyltontól. Később se veled, se nélküled viszonyba keveredett Kimberly Porterrel, akinek előző kapcsolatából született gyermekét, Quincyt adoptálta, illetve van egy közös fiuk, aki 1998-ban látta meg a napvilágot, míg az ikerlányaik 2006-ban. Utóbbiak világra jötte előtt öt hónappal az előadónak egy másik nőtől, Sarah Chapmantól született lánya. Utolsó, hetedik gyermeke pedig 2022-ben született Dana Trantól. A rapper különösen elkényezteti őket, legidősebb fiának például a 16. születésnapjára egy 360 ezer dollárt érő Maybach autót, míg a második fiának két járgányt ajándékozott – illetve egy sztároktól nyüzsgő partit rendezett neki.

Arról nincsenek pontos információk, hogy minden gyermeke esetében kell-e gyerektartást fizetnie, ám az biztos, hogy egy 2005-ös bírósági beadvány szerint egyikük után kötelezték a havi 21 782 dollár – 7,7 millió forint – megfizetésére, ami évi 261 420 dollárt – 93,4 millió forintot – jelent. Amennyiben minden fia és lánya után hasonló összeget kell kifizetnie, akkor az 1,8 millió dolláros – 643,6 millió forintos – kiadást takarna egy évben. Ahogy amiatt is húzós lehetett P. Diddynek az utóbbi időszak, mivel a sorozatos jogi hercehurcák miatt ügyvédet kellett fizetnie. Egyik korábbi jogásza, Mark Geragos úgy becsülte, a rapper mostanában hétszámjegyű összeget költ pereskedésre évente, hozzátéve, az ügyvédek akár 1750 dollárt – 625 ezer forintot – is elkérhetnek óránként.

Tekintve, hogy hány ügyben nem született még döntés vele kapcsolatban, ezen számlák még tovább emelkedhetnek. Geragos elmondása szerint ugyanakkor P. Diddy a 90-es évek óta milliókat keres, így biztosan sok készpénzt halmozott fel, illetve fektetett be. Kiemelve, korábban is került már slamasztikába, de mindig sikerült talpra állnia.